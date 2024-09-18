Карантин ввели в районе Карагандинской области из-за опасной инфекции

В Каркаралинском районе Карагандинской области у телят выявили опасную инфекцию - из-за болезни пали уже 14 животных, ветеринары ввели карантин, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, очаг инфекции обнаружили на зимовке Сарытау в Карагандинской области. Все 14 телят пали в течение двух дней.

Отмечается, что на место выехали областные ветеринары, которые взяли пробы с туш и отправили в лабораторию, а через неделю специалисты подтвердили эмфизематозный карбункул. По данным специалистов, инфекция, в основном, содержится в почве и в навозе. При заражении у животных поднимается температура, появляется хромота, после чего они очень быстро погибают.

Зимовку закрыли на карантин, чтобы провести там вакцинацию и дезинфекцию, сообщает телеканал.

"Владельцам 14 животных, которые пали от болезни, будет выплачена компенсация по рыночной стоимости из республиканского бюджета. Эта почечная инфекция быстро поражает молодняк. Все павшие - трехмесячные телята. Взрослые легче переносят, возможно, из-за иммунитета", - сообщил руководитель Карагандинской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ержан Бекетбаев.

Источник: КТК

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