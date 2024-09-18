Минобороны сделало заявление о передвижении военнослужащих в Казахстане

В Министерстве обороны опубликовали официальное сообщение в связи с передвижением военнослужащих по территории двух регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным официального Telegram-канала Минобороны РК, с 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

"В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана", - проинформировали в ведомстве.

Здесь отметили, что на территории Алматинской области и области Жетісу передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

"В этой связи просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - призвали в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали, что в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024".

При этом мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, областей Абай и Жетісу.

"В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - рассказали в ведомстве.

В указанный период в отдельных районах страны могли ввести ограничительные меры.