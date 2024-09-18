Водителей грузовиков в Алматы наказывают за грязные колеса

Более 150 водителей грузовиков в Алматы наказали за вывоз грязи на проезжую часть. В таких случаях в отношении нарушителей составляются протоколы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Нарушителей выявляют в разных частях города, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В округе нескольких строительных объектов были установлены факты загрязнения дорожного покрытия на дорогах Алматы. Отмечается, что не все водители торопятся сразу очистить грязь с колес машин.

В таких случаях сотрудники полиции составляют протоколы по части 1 статьи 603 и статьи 505 КоАП.

Добавим, согласно части 1 статьи 603 КоАП, установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечет штраф:

на физических лиц в размере 15 МРП (55,3 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 70 МРП (258,4 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - 150 МРП (553,8 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства - 1000 МРП (3,6 млн тенге), с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

В соответствии со статьей 505 КоАП, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов влекут предупреждение или штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 30 МРП (110,7 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - 40 МРП (147,6 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства - 100 МРП (369,2 тыс. тенге).