Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителей грузовиков в Алматы наказывают за грязные колеса

Опубликовано:

Водитель моет колесо машины
Колесо фуры. Иллюстративное фото: polisia.kz

Более 150 водителей грузовиков в Алматы наказали за вывоз грязи на проезжую часть. В таких случаях в отношении нарушителей составляются протоколы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Нарушителей выявляют в разных частях города, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В округе нескольких строительных объектов были установлены факты загрязнения дорожного покрытия на дорогах Алматы. Отмечается, что не все водители торопятся сразу очистить грязь с колес машин.

В таких случаях сотрудники полиции составляют протоколы по части 1 статьи 603 и статьи 505 КоАП.

Добавим, согласно части 1 статьи 603 КоАП, установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечет штраф:

  • на физических лиц в размере 15 МРП (55,3 тыс. тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 70 МРП (258,4 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства - 150 МРП (553,8 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства - 1000 МРП (3,6 млн тенге), с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

В соответствии со статьей 505 КоАП, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов влекут предупреждение или штраф:

  • на физических лиц в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 30 МРП (110,7 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства - 40 МРП (147,6 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства - 100 МРП (369,2 тыс. тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162964-voditeley-gruzovikov-v-almaty-nachali-nakazyvat-za-gryaznye-kolesa-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie