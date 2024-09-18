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Almaty TV обновил логотип и представил новые проекты

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Новый логотип Almaty.tv
Новый логотип Almaty.tv. Фото: Almaty.tv

В преддверии осеннего телесезона Almaty TV подготовил для зрителей новые программы, шоу и сериалы, а также представил усовершенствованный логотип с легким и запоминающимся дизайном - стилизованную букву "А" в форме символизирующего город Алматы яблока и листочек с аббревиатурой "TV".

Как отметили в Almaty TV, новое лого – продолжение начатой в 2022 году трансформации телеканала, когда в рамках принятой целостной имиджевой стратегии был проведен рестайлинг и смена айдентики в освежающе-зеленый цвет, символизирующей новый этап развития: синергии традиционной эфирной и цифровой интернет-среды, а также экологичности выпускаемых программ.

Помимо обновления "эфирной упаковки" современный подход применен к производству главного "продукта" телеканала – новостей, которые станут еще более динамичными и информативными. Так, полностью пересмотрен сам формат подачи новостных и аналитических программ, для которых были разработаны новые правила визуализации с учетом международного опыта и с применением передового телевизионного оборудования.

В целом, в год 25-летия Almaty TV подготовил для своих зрителей 25 телепроектов, в том числе линейку из 8 новых сериалов собственного производства.

Кроме того, творческой командой телеканала планируется запуск целого цикла программ об Алматы и его жителях: о развитии бизнеса - "Made in Almaty", о прошлом и будущем города - "Улицы Алматы", а также совместный проект с городскими активистами - "Обратная связь". В преддверии объявленного Президентом Года рабочих профессий на Almaty TV выйдет проект "Город в лицах" - об алматинцах, посвятивших свою жизнь любимому ремеслу. Украсят эфир республиканского канала заставками с улыбками алматинцев – самых разных возрастов, национальностей и профессий.

Напомним, ранее Almaty TV получил республиканский статус, провел ребрендинг, обновил главный студийный павильон и кардинально изменил всю концепцию вещания.

В результате рост телеаудитории за 2 года составил 70%, а просмотры сайта увеличились в 5 раз - с 9 до 45 млн пользователей в год. Коммерческие доходы выросли в 2 раза. Доля собственного производства на государственном языке доведена до 88%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162947-almaty-tv-obnovil-logotip-i-predstavil-novye-proekty/

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