Коровы на заднем сиденье авто удивили семейчан (видео)

В Семее сняли на видео, как на заднем сиденье "Жигулей" перевозили коров в оживленном потоке машин. Водителя наказали штрафом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как житель области Абай везет животных в салоне авто.

"В ролике видны две коровы, "уютно" расположившиеся на заднем сиденье", - отметили в ДП региона.

35-летнего водителя "ВАЗ-21060" привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов.

Отметим, что по ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Шымкенте сняли на видео, как водитель вез своих пассажиров по оживленной улице не внутри салона, а на багажнике. При этом молодые люди хохотали в полный голос, кричали и пели. За грубое нарушение ПДД оштрафовали и водителя, и пассажиров.

А в Павлодаре запечатлели на видео, как девушка по пояс вылезла из окна движущегося автомобиля и что-то выкрикивала. За беспечное поведение пассажирки наказали водителя машины.