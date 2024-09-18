Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Коровы на заднем сиденье авто удивили семейчан (видео)

Опубликовано:

"Жигули" с коровами в салоне
Коровы в автомобиле. Кадр из видео: instagram.com/abai_department_police

В Семее сняли на видео, как на заднем сиденье "Жигулей" перевозили коров в оживленном потоке машин. Водителя наказали штрафом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как житель области Абай везет животных в салоне авто.

"В ролике видны две коровы, "уютно" расположившиеся на заднем сиденье", - отметили в ДП региона.

35-летнего водителя "ВАЗ-21060" привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов.

Отметим, что по ст.593 КоАП РК несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Ранее в Шымкенте сняли на видео, как водитель вез своих пассажиров по оживленной улице не внутри салона, а на багажнике. При этом молодые люди хохотали в полный голос, кричали и пели. За грубое нарушение ПДД оштрафовали и водителя, и пассажиров.

А в Павлодаре запечатлели на видео, как девушка по пояс вылезла из окна движущегося автомобиля и что-то выкрикивала. За беспечное поведение пассажирки наказали водителя машины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162832-korovy-na-zadnem-sidene-avto-udivili-semeychan-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie