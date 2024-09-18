Переселенцам и кандасам могут запретить работать вне выбранного региона в Казахстане

В Казахстане ужесточат процедуру оформления жилья и трудоустройства граждан, переехавших по программе для повышения мобильности рабочей силы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты населения РК на своем сайте опубликовало информацию о поправках в нормативно-правовой акт (НПА) в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы после замечаний Генпрокуратуры.

Сообщается, что с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций подготовлен третий пакет поправок в правила добровольного переселения для повышения трудовой мобильности. В правила предлагают внести несколько изменений.

Сотрудники карьерных центров будут проверять документы, представленных переселенцем или кандасом, на достоверность. В них должны быть указаны сведения об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности. Также сотрудники должны будут выезжать на объект сделки для его полного и тщательного осмотра. Центры трудовой мобильности смогут обжаловать результаты оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Также они смогут отказывать в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи данной выплаты. Переселенцы не смогут осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Также сообщается, что госуслуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер поддержки планируется автоматизировать с марта 2025 года. По данным Минтруда, благодаря этому будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.

Выявленные нарушения

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2023 года правительство начало выплачивать денежные выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте. Анализпоказал, что по выданным 486 сертификатам экономической мобильности выявлены факты покупки жилья по завышенным ценам.

По данным Генеральной прокуратуры РК, в ходе проведенных надзорным органом проверок выявлены факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

"Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба", - рассказали в Минтруда.

Выплаты по сертификатам экономической мобильности

В приказе "Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы" сообщается, что сертификат экономической мобильности - это материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия. ЕГо сумма должна составлять не более 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 282 720 тенге).

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас - это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения". До введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.