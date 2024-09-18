Переселенцам и кандасам могут запретить работать вне выбранного региона в Казахстане
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В Казахстане ужесточат процедуру оформления жилья и трудоустройства граждан, переехавших по программе для повышения мобильности рабочей силы, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.
Министерство труда и социальной защиты населения РК на своем сайте опубликовало информацию о поправках в нормативно-правовой акт (НПА) в сфере регулирования вопросов добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы после замечаний Генпрокуратуры.
Сообщается, что с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций подготовлен третий пакет поправок в правила добровольного переселения для повышения трудовой мобильности. В правила предлагают внести несколько изменений.
- Сотрудники карьерных центров будут проверять документы, представленных переселенцем или кандасом, на достоверность. В них должны быть указаны сведения об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности. Также сотрудники должны будут выезжать на объект сделки для его полного и тщательного осмотра.
- Центры трудовой мобильности смогут обжаловать результаты оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества.
- Также они смогут отказывать в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи данной выплаты.
- Переселенцы не смогут осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.
Также сообщается, что госуслуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер поддержки планируется автоматизировать с марта 2025 года. По данным Минтруда, благодаря этому будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.
Выявленные нарушения
В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2023 года правительство начало выплачивать денежные выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте. Анализпоказал, что по выданным 486 сертификатам экономической мобильности выявлены факты покупки жилья по завышенным ценам.
По данным Генеральной прокуратуры РК, в ходе проведенных надзорным органом проверок выявлены факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.
"Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба", - рассказали в Минтруда.
Выплаты по сертификатам экономической мобильности
В приказе "Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы" сообщается, что сертификат экономической мобильности - это материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы.
Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия. ЕГо сумма должна составлять не более 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 282 720 тенге).
Согласно информации на сайте "Электронного правительства", кандас - это этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в порядке, установленном законом "О миграции населения". До введения в 2020 году понятия кандас вернувшихся на историческую родину этнических казахов называли оралманами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162824-pereselencam-i-kandasam-mogut-zapretit-rabotat-vne-vybrannogo-regiona-v-kazahstane/