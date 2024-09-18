Родители обвиняют врачей в смерти годовалого ребенка в Актау

В Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого, передает Lada.kz.

Малыш Абдулла скончался 11 мая 2024 года в детской инфекционной больнице. Его родители решили обнародовать дело. По их словам, виновные врачи получили лишь выговор.

Отец погибшего малыша Ермек Нурбаев рассказал, что у его сына Абдуллы Өтеген была высокая температура каждый день. Сначала они лечились у участкового педиатра, но температура не спадала, поэтому обратились в детскую инфекционную больницу. Там врачи предположили, что у малыша ОРВИ, сбили жар и отправили домой с назначением лекарств.

"Лечение не помогло, нам пришлось обратиться к частному инфекционисту. Он проверил назначения инфекционной больницы и рекомендовал продолжить лечение. Однако температура не проходила, вновь пришлось обратиться в инфекционную больницу.

Несмотря на повторные визиты через скорую помощь и на такси, госпитализации не производилось до 18 апреля. На четвертый визит нас приняли в больницу, но это был выходной день, и диагноз снова поставили "ОРВИ". Только через неделю диагноз был изменен на пневмонию и цитомегаловирус", - рассказал отец малыша.

По словам мужчины, в больнице ребенок также заболел корью, что стало дополнительной нагрузкой для него.

"Утром 9 мая состояние сына ухудшилось, а 10 мая утром он уже не мог дышать самостоятельно и был переведен в реанимационное отделение. 11 мая произошла остановка сердца. Ребенок, который раньше ел и ходил, после лечения в инфекционной больнице мог только лежать. В заключении указано, что смерть наступила от сепсиса. Врачам мы доверили жизнь и здоровье своего сына, но их бездействие и ошибки привели к его смерти", - поделился Ермек Нурбаев.

По словам отца ребенка, они не оставили это дело и написали заявление в администрацию президента, Министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру с просьбой о принятии мер.

"Генпрокуратура, рассмотрев заявление, направила его для дальнейшего рассмотрения в МВД. В свою очередь МВД перенаправило его в ДП Мангистауской области для рассмотрения и открытия следствия. Департамент полиции региона в соответствии с п.1 ч.1 ст.179 УПК оставил заявление без рассмотрения.

Однако при перенаправлении заявления МВД было указано о необходимости рассмотрения заявления и регистрации его в соответствующей базе, а также проведении расследования в соответствии с законодательством. Но департамент полиции области без полного ознакомления с заявлением в части необходимости проведения расследования завершил рассмотрение заявления", - заявил отец погибшего ребенка.

Ермек Нурбаев возмутился тем, что в связи с недавним массовым отравлением школьников в регионе при отсутствии летальных исходов следствие было открыто немедленно. При этом, как заявил мужчина, несмотря на гибель ребенка, следственное производство по их делу так и не начато.

"Дополнительно хочу отметить, что родители учеников школы говорят правду по поводу лекарств. У нас тоже дважды просили доставить лекарство моему сыну. Первый раз просила лекарство лечащий врач моего ребенка, когда он находился в палате. А второй раз, когда мой ребенок находился в реанимационном отделении, директор детской областной больницы сказала, что необходимое лекарство в больнице закончилось, и мне нужно его привезти. Когда я нашел лекарство в Астане и привез его в больницу, мне сказали, что мой ребенок скончался", - говорит отец ребенка.

Лекарства, купленные родителями. Фото: lada.kz

Ермек Нурбаев сообщил, что по факту смерти ребенка управление здравоохранения Мангистауской области провело проверку.

"В результате проверки несколько врачей и директор детской областной больницы, несмотря на смерть ребенка, были наказаны лишь дисциплинарным взысканием в виде выговора за халатное отношение к работе и несоблюдение законодательства. Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля региона тоже проведена соответствующая проверка, по результатам которой в соответствии с ч.2-1 ст.80 КоАП РК на должностное лицо наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

Таким образом, лечащий врач, допустивший смерть ребенка, оплатив 92 300 тенге и получив выговор, продолжает работать дальше без каких-либо проверок на соответствие занимаемой должности и оценки тактики лечения моего сына", - возмутился Ермек Нурбаев.

Согласно результатам проверки, в управлении здравоохранения признали, что в больнице недооценили тяжесть состояния ребенка, поздно его госпитализировали и не скорректировали лечение.

Родители погибшего малыша опасаются, что уполномоченные органы не проведут проверку должным образом, а, если и проведут, то она будет недостаточно тщательной.

В управлении здравоохранения региона заявили, что по данному случаю ребенок получал лечение в полном объеме, руководствуясь протоколами диагностики и лечения Республики Казахстан.

"Были проведены телемедицины с республиканскими центрами, проведена коррекция лечения. Проведен разбор истории болезни как со стороны управления здравоохранения, так и со стороны Комитета контроля качества лечения по Мангистауской области. Все заключения переданы законным представителям. Лечащий врач на момент проверки и сейчас находится в декретном отпуске", - заявил заместитель руководителя по координации медицинской помощи и охране здоровья матери и ребенка Управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Махмутов.

В полиции региона сообщили, что начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Полицией проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - заключили в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.317 УК РК невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.