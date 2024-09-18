Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Родители обвиняют врачей в смерти годовалого ребенка в Актау

Опубликовано:

Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Virojt Changyencham/Getty Images

В Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого, передает Lada.kz.

Малыш Абдулла скончался 11 мая 2024 года в детской инфекционной больнице. Его родители решили обнародовать дело. По их словам, виновные врачи получили лишь выговор.

Отец погибшего малыша Ермек Нурбаев рассказал, что у его сына Абдуллы Өтеген была высокая температура каждый день. Сначала они лечились у участкового педиатра, но температура не спадала, поэтому обратились в детскую инфекционную больницу. Там врачи предположили, что у малыша ОРВИ, сбили жар и отправили домой с назначением лекарств.

"Лечение не помогло, нам пришлось обратиться к частному инфекционисту. Он проверил назначения инфекционной больницы и рекомендовал продолжить лечение. Однако температура не проходила, вновь пришлось обратиться в инфекционную больницу.

Несмотря на повторные визиты через скорую помощь и на такси, госпитализации не производилось до 18 апреля. На четвертый визит нас приняли в больницу, но это был выходной день, и диагноз снова поставили "ОРВИ". Только через неделю диагноз был изменен на пневмонию и цитомегаловирус", - рассказал отец малыша.

По словам мужчины, в больнице ребенок также заболел корью, что стало дополнительной нагрузкой для него.

"Утром 9 мая состояние сына ухудшилось, а 10 мая утром он уже не мог дышать самостоятельно и был переведен в реанимационное отделение. 11 мая произошла остановка сердца. Ребенок, который раньше ел и ходил, после лечения в инфекционной больнице мог только лежать. В заключении указано, что смерть наступила от сепсиса. Врачам мы доверили жизнь и здоровье своего сына, но их бездействие и ошибки привели к его смерти", - поделился Ермек Нурбаев.

По словам отца ребенка, они не оставили это дело и написали заявление в администрацию президента, Министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру с просьбой о принятии мер.

"Генпрокуратура, рассмотрев заявление, направила его для дальнейшего рассмотрения в МВД. В свою очередь МВД перенаправило его в ДП Мангистауской области для рассмотрения и открытия следствия. Департамент полиции региона в соответствии с п.1 ч.1 ст.179 УПК оставил заявление без рассмотрения.

Однако при перенаправлении заявления МВД было указано о необходимости рассмотрения заявления и регистрации его в соответствующей базе, а также проведении расследования в соответствии с законодательством. Но департамент полиции области без полного ознакомления с заявлением в части необходимости проведения расследования завершил рассмотрение заявления", - заявил отец погибшего ребенка.

Ермек Нурбаев возмутился тем, что в связи с недавним массовым отравлением школьников в регионе при отсутствии летальных исходов следствие было открыто немедленно. При этом, как заявил мужчина, несмотря на гибель ребенка, следственное производство по их делу так и не начато.

"Дополнительно хочу отметить, что родители учеников школы говорят правду по поводу лекарств. У нас тоже дважды просили доставить лекарство моему сыну. Первый раз просила лекарство лечащий врач моего ребенка, когда он находился в палате. А второй раз, когда мой ребенок находился в реанимационном отделении, директор детской областной больницы сказала, что необходимое лекарство в больнице закончилось, и мне нужно его привезти. Когда я нашел лекарство в Астане и привез его в больницу, мне сказали, что мой ребенок скончался", - говорит отец ребенка.

Упаковки лекарств и чеки
Лекарства, купленные родителями. Фото: lada.kz

Ермек Нурбаев сообщил, что по факту смерти ребенка управление здравоохранения Мангистауской области провело проверку.

"В результате проверки несколько врачей и директор детской областной больницы, несмотря на смерть ребенка, были наказаны лишь дисциплинарным взысканием в виде выговора за халатное отношение к работе и несоблюдение законодательства. Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля региона тоже проведена соответствующая проверка, по результатам которой в соответствии с ч.2-1 ст.80 КоАП РК на должностное лицо наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

Таким образом, лечащий врач, допустивший смерть ребенка, оплатив 92 300 тенге и получив выговор, продолжает работать дальше без каких-либо проверок на соответствие занимаемой должности и оценки тактики лечения моего сына", - возмутился Ермек Нурбаев.

Согласно результатам проверки, в управлении здравоохранения признали, что в больнице недооценили тяжесть состояния ребенка, поздно его госпитализировали и не скорректировали лечение.

Родители погибшего малыша опасаются, что уполномоченные органы не проведут проверку должным образом, а, если и проведут, то она будет недостаточно тщательной.

В управлении здравоохранения региона заявили, что по данному случаю ребенок получал лечение в полном объеме, руководствуясь протоколами диагностики и лечения Республики Казахстан.

"Были проведены телемедицины с республиканскими центрами, проведена коррекция лечения. Проведен разбор истории болезни как со стороны управления здравоохранения, так и со стороны Комитета контроля качества лечения по Мангистауской области. Все заключения переданы законным представителям. Лечащий врач на момент проверки и сейчас находится в декретном отпуске", - заявил заместитель руководителя по координации медицинской помощи и охране здоровья матери и ребенка Управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Махмутов.

В полиции региона сообщили, что начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

"Полицией проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - заключили в ведомстве.

Отметим, что по ч.3 ст.317 УК РК невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162758-roditeli-obvinyayut-vrachey-v-smerti-godovalogo-rebenka-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie