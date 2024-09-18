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Без горячей воды зимой могут остаться жильцы новостройки в Павлодаре

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Жители Павлодара у подъезда
Жители новостройки. Фото: irbistv.kz

В Павлодаре жильцы верхнего этажа новостройки вынесли трубы из квартир в техническое помещение под крышей. В обслуживающей организации сняли с себя ответственность, передает "Ирбис TV".

Руководитель КСК дома №309/1 по проспекту Назарбаева показывает результат самодеятельности жильцов девятого этажа. Трубопровод с горячей водой из квартир перенесли в техничское помещение.

Фатима Кадымова считает такую реконструкцию ошибкой и подчеркивает, что обслуживающая организация не имеет к ней отношения. Поэтому и ответственность нести не будет, если вдруг зимой подъезд останется без кипятка. А такой риск есть.

"Вынос циркуляционного трубопровода произведен, но должным образом не произведено утепление. Нет изоляционного материала, чтобы сохранить это все в зимний период. А в зимний период на техническом этаже температура минусовая. Как директор обслуживающей организации я сомневаюсь, что этот трубопровод перезимует. Не дай Бог, любое отключение света, циркуляционные насосы в подвальном помещении остановятся", - говорит руководитель обслуживающей организации Фатима Кадымова.

Технический этаж новостройки в Павлодаре
На техническом этаже дома. Фото: irbistv.kz

По той же причине жильцы нижних этажей также не одобряют решение соседей-новаторов. Теперь они требуют от застройщика сделать так, чтобы инженерные коммуникации работали исправно в любое время года.

"Если она выведена по проекту, чтобы ее нам сделали как-то по уму, чтобы мы зимой не остались без горячей воды, потому что эта труба не утеплена", - жалуется жительница дома №309/1 по проспекту Назарбаева Жанар Туртулова.

Со своей стороны представитель строительной компании отметил, что перенести трубы в техническое помещение жильцы девятого этажа просили сами, потому что коммуникации по проекту были проведены в квартирах, и в случае порыва люди боялись пострадать от кипятка. Перемонтаж, к слову, они согласовали в отделе архитектуры.

"Мы наняли со стороны людей и поручили вывести трубы наверх, все как положено. Но выяснилось, они неправильно сделали теплоизоляцию. Сейчас мы ее исправим, это несложно. Поднимем на уровень и изоляцию минеральной ватой сделаем. Практически как таковой проблемы я не вижу", - пояснил заместитель директора строительной фирмы Абзал Шакаров.

Тем временем гарантийный срок от строителей в доме скоро истекает. Жильцы многоэтажки переживают и просят подрядчика как можно скорее закончить ремонт.

Ранее жителей Актобе возмутило качество новостройки, которую сдали более года назад. В доме течет крыша, подвалы топит, а зимой в квартирах холодно. Жильцы просят местные власти решить вопрос с недочетами, но оказалось, что ремонтировать дом некому.

А в Павлодаре жители двух многоэтажек, возведенных по программе "Нурлы жер", требуют решить проблему с коммуникациями. По словам людей, с 2017 года сети так и не передали на баланс местного акимата - они остались у застройщика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162742-bez-goryachey-vody-zimoy-mogut-ostatsya-zhilcy-novostroyki-v-pavlodare/

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