Родившимся с 1949 по 2010 год казахстанцам обещают выплаты в 70 тыс. тенге

Очередной фейк о якобы положенных казахстанцам выплатах появился в Сети. На этот раз деньги обещают людям, родившимся с 1949 по 2010 год, передает Stopfake.kz.

В распространившейся в соцсетях рекламе указано, что казахстанцам положена выплата от социального фонда – якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год. Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября.

Фактчекеры предупреждают, что реклама – фейк.

В Казахстане нет социального фонда. Назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения РК, напомнили фактчекеры.

На официальном портале Минтруда нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток, на который указывают мошенники.

"Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов", – говорится в материале.

Отмечается, что информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто.

"Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах", – предупреждают казахстанцев специалисты.