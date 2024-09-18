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"Для меня загадка": мать погибшей в общежитии в Талдыкоргане студентки недовольна расследованием

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Девушка закрыла лицо руками
Девушка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В начале года в Талдыкоргане при загадочных обстоятельствах погибла студентка Инновационного колледжа. Ее родные требуют расследования, передает телеканал "Алматы".

Жазира Тогасбаева в начале года потеряла единственную дочь. После окончания 9-го класса Зарина поступила на филологический факультет Инновационного колледжа в Талдыкоргане, жила в общежитии. Однако окончить первый курс девушка так и не успела.

"Вот уже семь месяцев для меня загадка, от чего умерла моя дочь. Должно же было хоть что-то стать известно за это время. Сколько дней мы уже обиваем пороги в поисках истины, говорят, дело расследуется, и все", - рассказала мать погибшей Жазира Тогасбаева.

В тот злополучный день мама Зарины все утро провела с ней. Она вспоминает, что у девочки было хорошее настроение и она ни на что не жаловалась. А вечером, за пол часа до смерти Зарины, она созванивалась с дочерью и ничего не предвещало беды, судя по разговору.

"Мы видели записи с видеокамер. Около 20:00 Зарина вышла из своей комнаты, подошла к двери коменданта, постояла несколько секунд и прошла дальше. В 20:04 она заходит в комнату коменданта. Именно оттуда мы забрали тело нашей девочки", - поделилась родственница погибшей Айым Жиенбек.

По словам родственников погибшей, эта видеозапись была зафиксирована в деле, но впоследствии, пропала без вести. Также из телефона студентки были стёрты личные переписки с родственниками. Эти и другие моменты в деле настораживают потерпевших.

"По факту смерти несовершеннолетней Зарины Бериковой в общежитии управлением полиции города Талдыкорган расследуется уголовное дело. Видеозапись, полученная из общежития, рассматривается в уголовном деле.

По заявлению законного представителя потерпевшего назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. После проведения соответствующих следственных действий по делу примут процессуальное решение", - сообщил начальник следственного управления Департамента полиции Арман Султанулы.

По заключению медицинской экспертизы девушка отравилась. Однако неясно, что именно оказало смертельное воздействие. Близкие покойной не согласны с этим выводом. По их словам, на теле девушки они заметили следы удара в область правого глаза и разрыв нижней губы изнутри. Родственники Зарины Бериковой назначили повторную экспертизу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162670-dlya-menya-zagadka-mat-pogibshey-v-obshchezhitii-v-taldykorgane-studentki-nedovolna-rassledovaniem/

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