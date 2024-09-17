Пожарная тревога сработала во время брифинга вице-министра в мажилисе: реакцию сняли на видео
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В мажилисе сработала пожарная тревога, когда вице-министр финансов Ержан Биржанов отвечал на вопросы о новом Налоговом кодексе, передает корреспондент NUR.KZ.
Сегодня вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов презентовали в мажилисе проект нового Налогового кодекса. Позже они вышли к журналистам, чтобы ответить на вопросы. В этот момент сработала пожарная тревога и по громкоговорителю объявили, что в здании произошло возгорание.
"Просим всех покинуть здание и выйти наружу кратчайшим путем. Для выхода пользуйтесь лестничными клетками. Лифты отключены. Сохраняйте порядок и спокойствие", - прозвучало в сообщении.
Но сотрудники пресс-службы пояснили, что это учения. В итоге спикеры и журналисты остались на местах и продолжили обсуждение.
Недавно глава министерства нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как изменят новый Налоговый кодекс. Сообщалось, что в реализацию поручения по фискальной политике дополнительно будут проработаны следующие вопросы:
- установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН);
- справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;
- повышение эффективности налоговых льгот;
- оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;
- тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;
- внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге и ускорение модернизации пунктов пропуска.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.
Президент заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162520-pozharnaya-trevoga-srabotala-vo-vremya-brifinga-vice-ministra-v-mazhilise-reakciyu-snyali-na-video/