Пожарная тревога сработала во время брифинга вице-министра в мажилисе: реакцию сняли на видео

В мажилисе сработала пожарная тревога, когда вице-министр финансов Ержан Биржанов отвечал на вопросы о новом Налоговом кодексе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов презентовали в мажилисе проект нового Налогового кодекса. Позже они вышли к журналистам, чтобы ответить на вопросы. В этот момент сработала пожарная тревога и по громкоговорителю объявили, что в здании произошло возгорание.

"Просим всех покинуть здание и выйти наружу кратчайшим путем. Для выхода пользуйтесь лестничными клетками. Лифты отключены. Сохраняйте порядок и спокойствие", - прозвучало в сообщении.

Но сотрудники пресс-службы пояснили, что это учения. В итоге спикеры и журналисты остались на местах и продолжили обсуждение.

Недавно глава министерства нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как изменят новый Налоговый кодекс. Сообщалось, что в реализацию поручения по фискальной политике дополнительно будут проработаны следующие вопросы:

установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН);

справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;

повышение эффективности налоговых льгот;

оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;

тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;

внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге и ускорение модернизации пунктов пропуска.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Президент заявил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.