Сеть магазинов оштрафовали на 370 тыс. тенге из-за пачки овсянки в Павлодаре

Павлодарец решил купить овсяные хлопья, но на кассе товар оказался вдвое дороже, чем было указано на ценнике. В итоге торговую сеть оштрафовали на 370 тыс. тенге, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщает издание, вместо 195 тенге, указанных на ценнике, в чеке значилось 405 тенге. Разница в цене составила 210 тенге. Недовольный покупатель решил отстоять свои права и обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей.

После ведомство провело внеплановую проверку. В результате на торговую сеть составили протокол об административном правонарушении, наложили штраф. Также было выдано предписание об устранении нарушения.

"В Павлодаре оштрафовали крупную торговую сеть на 369 200 тенге", - уточнили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

В ведомстве, ссылаясь на Закон "О регулировании торговой деятельности" и правила внутренней торговли, напомнили, что продавец обязан, а покупатель вправе купить товар за ту сумму, что указана на ценнике.

"Если потребитель столкнется с аналогичной ситуацией, для восстановления своих прав он может обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области по адресу: ул. Генерала Дюсенова, 9, либо через единую платформу приема обращений E-otinish.gov.kz, единую информационной систему E-tutynushy.kz, либо по телефону горячей линии 8 (7182) 55-10-70", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Павлодаре предприниматель, который продавал продукты питания, добавил 2% наценки к общей сумме покупки, принимая оплату через QR-код. После жалобы покупательницы в магазине провели внеплановую проверку.

Глава Минторговли в кулуарах мажилиса рассказал о случаях, когда ему приходилось доказывать свою правоту в качестве потребителя. Так, Арман Шаккалиев вспомнил, как однажды ему пришлось возвращать горькую брынзу.