Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю
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Магнитная буря уровня G4 происходит сейчас в атмосфере Земли. Планету зацепило ядром плазменного выброса, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.
Учреждение сообщает, что после 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету все же зацепило ядром выброса.
"Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти 4 по 5-бальной шкале)", - информируют ученые.
Отмечается, что в настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно, так как основные массы плазмы уже прошли мимо планеты.
"В настоящее время наблюдаются очень сильные полярные сияния в западном полушарии. По сути, под авроральным овалом находится вся территория Канады вплоть до южной границы, а также северные штаты США", - говорится в публикации.
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы. Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:
- Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи;
- Проблемы с контролем напряжения в электросетях;
- Приведение в действие систем аварийного отключения электросети;
- Сбои в работе приборов и систем;
- Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было;
- Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.
Рекомендации на период магнитных бурь
Магнитные бури влияют не только на атмосферу и приборы, но и на самочувствие людей. В пики активности геомагнитного поля метеочувствительные люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут ощущать:
- ухудшение настроения;
- скачки артериального давления;
- бессонницу и тревожность;
- боль в мышцах и суставах;
- головную боль, головокружение;
- ухудшение самочувствия.
Как отмечает Королевское астрономическое общество Великобритании, космические бури вскоре можно будет прогнозировать с большей точностью. Это позволит заранее планировать месяц, проводить профилактику осложнений и повышать уровень жизни всем, кто зависит от космической погоды.
Магнитные бури - последствия мощных вспышек на Солнце. Более других их ощутят метеочувствительные люди. Чтобы легче пережить колебания магнитного поля, воспользуйтесь простыми рекомендациями.
Поддерживайте физическую активность, организуйте здоровое питание и полноценный сон. Пейте больше воды и избегайте стресса. Если имеете хроническое заболевание, всегда носите при себе необходимые лекарства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162340-silneyshaya-magnitnaya-burya-nakryla-zemlyu/