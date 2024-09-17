Жительница Кельна позвонила в службу "101" в Павлодаре

Гражданка Германии, приехавшая в Павлодар погостить, решила выразить благодарность спасателям. Для этого женщина позвонила на пульт оператора "101", передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДЧС Павлодарской области, всего с начала года в службу уже поступило более 34 тыс. звонков в различными обращениями. В основном они касаются прямой работы спасателей, но бывают и необычные обращения.

К примеру, жительница Кельна решила позвонить на пульт оператора "101", чтобы просто поблагодарить за работу.

"Сердечно благодарю вас за вашу сложную работу. Предотвращая трагедию, вы часто рискуете своей жизнью ради других, низкий вам поклон, спасибо вам большое", - обратилась по телефону гражданка Германии.

Также спасателям поступают и ложные вызовы. В 2024 году таких было уже четыре.

Ранее в Павлодарской области сотрудники полиции помогли иностранцу, у которого на дороге разорвало колесо. Он поблагодарил стражей порядка на видео, которое опубликовал в TikTok.

А в Восточно-Казахстанской области полицейские помогли семье путешественников из Франции, которая направлялась в своем автодоме в Алматы. Проявив казахстанское гостеприимство, стражи порядка пригласили иностранных гостей на ужин.

Между тем полиция Астаны показала видео с гражданином США, которому помогли вернуть потерянный телефон. Американец оценил профессионализм стражей порядка и выразил им благодарность за найденный iPhone.