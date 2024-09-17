Детский горшок надел себе на голову маленький астанчанин и не смог его снять (видео)

Маленький мальчик в Астане надел себе на голову детский горшок, однако снять его самостоятельно не сумел. Родителям пришлось вызвать спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Вчера в Астане районе Алматы спасатели МЧС пришли на помощь малышу - он случайно надел на голову детский горшок, но не смог его снять, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Прибывшие в дом специалисты аккуратно освободили ребенка. Мальчик не пострадал.

Ранее мы писали о мальчике из Павлодара, которому понадобилась помощь спасателей после игр на детской площадке. Ребенок застрял в металлическом кольце.

В другом случае в Астане девочка застряла головой между перилами на балконе квартиры. Ребенок не пострадал. Позже столичным спасателям пришлось забираться через окно в квартиру, где один находился годовалый ребенок. Малыш заперся в квартире, специалистов вызвала мать.

В Мангистауской области в руку девочки вонзилась металлическая арматура, приваренная к забору дома. Девочку передали медикам.