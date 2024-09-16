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Кража данных и преступные схемы: казахстанцев предупредили о мошенниках в Hamster Kombat

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Девушка сидит в телефоне
Телефон. Иллюстративное фото: Jajah-sireenut/Getty Images

Эксперты рассказали об опасности новых криптотрендов на примере популярной игры Hamster Kombat - казахстанцев предупредили о мошенника, передает NUR.KZ со ссылкой на проект АРРФР FinGramota.kz.

В настоящий момент в игре уже более 100 млн пользователей, отметили эксперты. Сейчас пользователи ждут "листинга" - ожидается, что валюту выведут на криптобиржи и привяжут к монете TON.

Казахстанцев предупредили, что из-за мошенников, у них есть шансы потерять свои деньги.

"При достижении определенного уровня в игре злоумышленники пишут игрокам посредством социальных сетей или мессенджеров с заманчивыми предложениями выкупить либо игровую валюту, либо аккаунт целиком. Они предлагают неплохое вознаграждение, общаются с использованием специфичных терминов, чтобы создать впечатление криптоэксперта. Их главная цель – получить данные банковской карты или доступ в интернет-банкинг пользователя, вывести оттуда максимальное количество денег и пропасть бесследно", - говорится на сайте.

Помимо этого есть шанс утечки личных данных, а также контактов и медиа-файлов игроков. А полученные данные в дальнейшем могут быть использованы для мошеннических схем или шантажа.

Также есть риск нарваться на рассылку фишинговых ссылок и вирусов-шифраторов. При переходе по такой ссылке устройство может быть заблокирована с требованием выкупа, либо вредоносное ПО будет собирать информацию с вашего устройства.

Еще мошенники предлагают игрокам быть посредниками, то есть их карта используется как транзитный. Аферисты перечисляют деньги на карту игрока, предлагая им оставить часть средств себе, а остальные переводы сделать через криптовалюты.

В данному случае игрок может стать частью преступной схемы по отмыванию денег или финансировании терроризма. А это уже может грозить даже уголовным преследованием.

Напомним, недавно создатели игры-кликера Hamster Kombat объявили дату листинга своего проекта на криптобирже 26 сентября. Ожидается, что с этой даты можно будет торговать токеном HMSTR.

Отметим, ранее казахстанцев уже предупреждали об опасности из-за кликера Hamster Kombat. Представители Государственной технической службы сообщили, что в последнее время злоумышленники активизировались в Telegram, начав взламывать аккаунты пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162041-krazha-dannyh-i-prestupnye-shemy-kazahstancev-predupredili-o-moshennikah-v-hamster-kombat/

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