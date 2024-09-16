Стюардесс и пилотов будут проверять на наркотики и алкоголь перед полетом в Казахстане

Минтранспорта вносит поправки в правила медосвидетельствования и осмотра в гражданской авиации, передает NUR.KZ. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Министерством транспорта в приказ "Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации РК" предлагается внести ряд изменений и дополнений.

Предполагается, что у авиационного персонала будут проверять артериальное давление, частоту сердечных сокращений (пульса), температуру, а также они будут проходить проверку на состояние опьянения психоактивными веществами.

"Основной задачей медицинского осмотра является установление или подтверждение наличия или отсутствия у авиационного персонала, а также у категории лиц, подлежащих медицинскому осмотру заболевания, определение состояния здоровья, а также временной нетрудоспособности, профессиональной пригодности к работе в заступаемую смену, в том числе употребления психоактивных веществ или остаточных явлений такого употребления", - говорится в проекте документа.

Проверки будут проводиться как перед сменой, так и после.

"Послесменные медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков опьянения психоактивными веществами", - отмечается в проекте приказа.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" сегодня, 16 сентября, а его публичное обсуждение продлится до 30 сентября.

Напомним, 23 апреля пилота Air Astana задержали в аэропорту Алматы в наркотическом опьянении - сообщается, что он вылетал в качестве пассажира. Его отстранили от работы.

Позже стало известно, что в отношении пилота Air Astana, задержанного в состоянии наркотического опьянения, возбудили уголовное дело.

В августе мы также писали, что в Казахстане оштрафовали несколько авиакомпаний и пилотов после начала внеплановых проверок. В частности, были выявлены факты, когда командир воздушного судна осуществлял полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано 4 случая).