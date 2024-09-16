Руководство МВД и ранее судимые граждане приняли участие в антинаркотическом форуме в Туркестане

В Туркестане состоялся антинаркотический форум на тему “Нет наркомании! Мы выбираем жизнь!”, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мероприятие организовала полиция Туркестанской области совместно с акиматом. На форум специально прибыл заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Айдар Сайтбеков. Фото: МВД РК

В мероприятии также приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прокурор области Мурат Тлеубердиев, начальник департамента полиции Мурат Кабденов, а также руководители и сотрудники других государственных учреждений, ранее судимые граждане и местные жители.

Форум. Фото: МВД РК

Известные личности поделились мнениями о профилактике наркомании и пресечении наркопреступлений. Они провели разъяснительные беседы и рассказали поучительные случаи из жизни. Участники форума призвали вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, отметив, что предотвращение наркозависимости является актуальной проблемой в обществе.

Участники форума. Фото: МВД РК

Среди спикеров были заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, депутат мажилиса Ардак Назаров, психиатр-нарколог РК Наби Есимов, общественный деятель Оразкуль Асангазы, актер Адил Ахметов и певец Куандык Рахим.

Участники форума. Фото: МВД РК

На форуме также состоялось театрализованное представление, которое иллюстрировало различные случаи употребления синтетических наркотиков молодежью, их негативное воздействие на организм человека и последствия уголовной ответственности за сбыт, хранение и перевозку наркотиков.

Кроме того, был показан видеоролик, демонстрирующий работу и принимаемые меры по борьбе с наркопреступностью. Выступившие на мероприятии почетные гости акцентировали внимание общественности на вопросах формирования иммунитета против “болезни века” – наркотиков и наркомании.

Видеоролик. Фото: МВД РК

В завершение мероприятия представители профильных учреждений договорились о дальнейшей совместной работе. Также были даны рекомендации и поставлены конкретные задачи по профилактике наркомании.