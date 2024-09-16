Руководство МВД и ранее судимые граждане приняли участие в антинаркотическом форуме в Туркестане
Опубликовано:
В Туркестане состоялся антинаркотический форум на тему “Нет наркомании! Мы выбираем жизнь!”, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Мероприятие организовала полиция Туркестанской области совместно с акиматом. На форум специально прибыл заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
В мероприятии также приняли участие аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, прокурор области Мурат Тлеубердиев, начальник департамента полиции Мурат Кабденов, а также руководители и сотрудники других государственных учреждений, ранее судимые граждане и местные жители.
Известные личности поделились мнениями о профилактике наркомании и пресечении наркопреступлений. Они провели разъяснительные беседы и рассказали поучительные случаи из жизни. Участники форума призвали вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек, отметив, что предотвращение наркозависимости является актуальной проблемой в обществе.
Среди спикеров были заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, депутат мажилиса Ардак Назаров, психиатр-нарколог РК Наби Есимов, общественный деятель Оразкуль Асангазы, актер Адил Ахметов и певец Куандык Рахим.
На форуме также состоялось театрализованное представление, которое иллюстрировало различные случаи употребления синтетических наркотиков молодежью, их негативное воздействие на организм человека и последствия уголовной ответственности за сбыт, хранение и перевозку наркотиков.
Кроме того, был показан видеоролик, демонстрирующий работу и принимаемые меры по борьбе с наркопреступностью. Выступившие на мероприятии почетные гости акцентировали внимание общественности на вопросах формирования иммунитета против “болезни века” – наркотиков и наркомании.
В завершение мероприятия представители профильных учреждений договорились о дальнейшей совместной работе. Также были даны рекомендации и поставлены конкретные задачи по профилактике наркомании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161804-rukovodstvo-mvd-i-ranee-sudimye-grazhdane-prinyali-uchastie-v-antinarkoticheskom-forume-v-turkestane/