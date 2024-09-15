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Участки двух улиц временно перекроют в Астане

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Строительство LRT в Астане
Строительство LRT в Астане. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакадах LRT планируется перекрыть участки двух улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата в Telegram-канале, сегодня, 15 сентября, с 06:00 до 20:00 в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакадах LRT планируется перекрытие дорог:

  • Улица Хусейн бен Талала от проспекта Кабанбай батыра в сторону проспекта Мангилик Ел на 70 метров;
  • Улица Жанадария от проспекта Кабанбай батыра в сторону микрорайона Пригородный на 70 метров.

Горожан и гостей Астаны просят заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные улицы.

Ранее сообщалось, что на трассе в обход Астаны ограничат движение до 1 октября.

При этом данный участок трассы ранее уже закрывали неоднократно. Так, в июле текущего года проводился плановый средний ремонт дороги на 52-53 км.

При этом в самой Астане в этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161453-uchastki-dvuh-ulic-vremenno-perekroyut-v-astane/

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