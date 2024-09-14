Необычное дело в отношении матери 5-летнего ребенка рассмотрели в Акмолинской области

Необычное дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних в отношении матери 5-летнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Акмолинской области.

Как сообщается на официальной странице судов Акмолинской области в Facebook, постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних производство по делу об административном правонарушении в отношении женщины прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Сотрудниками полиции был составлен протокол в отношении женщины за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст.127 ч.1 КоАП).

Согласно данному протоколу родитель не занимается на должном уровне воспитанием пятилетнего ребенка, ребенок не реагирует на замечания воспитателей детского сада, от родителей других детей и воспитателей имеются жалобы на поведение ребенка", - рассказали в суде.

Однако в суде установлено, что ребенок активный, любит ходить в детский сад, дополнительно посещает кружки - карате, танцы, изучает английский язык, кроме того, мать водит его в бассейн и на массаж.

"Гражданка исполняет свои обязанности по воспитанию, образованию и содержанию ребенка, заботится о нем, ребенок чистый, ухоженный, ходит в садик и в дополнительные образовательные кружки.

Постановление суда не вступило в законную силу", - отметили в суде.

Добавим, что согласно ст.127 ч.1 КоАП неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге).

Другую казахстанку, напротив, привлекли к административной ответственности за разбитое ребенком стекло в пассажирском поезде. На мать шестиклассника наложили штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).