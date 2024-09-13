"Никакого отношения к еде": выяснились подробности отравления школьников в Мангистау

В отделе внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района прокомментировали массовое отравление школьников, передает Lada.kz.

Ранее в Бейнеу отравились 16 учеников одной школы.

В ведомстве считают, что отравление не имеет отношения к школьной столовой.

Как сообщил руководитель отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Бейнеуского района Туралы Жолышов, нет оснований утверждать, что причиной недомогания школьников является еда в столовой или питьевая вода. Все 16 учащихся школы имени Жумагали Калдыгараева, которые накануне пожаловались на боли в животе, не обедали в школьной столовой.

“Никакого отношения к еде, потому что все 16 детей, кто оказался в этой ситуации, это не те, кому положено питание в столовой. Они из семей, которые не получают помощь от государства. Это ученики 5-7 классов”, – заявил Жолышов.

По его словам, столовую в школе опечатали. Сегодня в управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля Бейнеуского района взяли пробы еды и питьевой воды из учебного заведения и направили их на экспертизу.

Напомним, ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

Затем количество пострадавших от пищевого отправления увеличилось до 300. Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы.