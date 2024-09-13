Хищения на 1 млрд тенге: в Минтруда сделали заявление по программе переселения на север Казахстана

В Минтруда прокомментировали информацию Генеральной прокуратуры о хищениях госсредств при реализации программы переселения в северные регионы, передает NUR.KZ со ссылкой на МТСЗН.

Министерство труда и социальной защиты населения РК прокомментировало информацию о злоупотреблениях и хищениях, выявленных Генпрокуратурой при анализе расходования государственных средств. Деньги выделялись на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы.

"Факты нарушений изначально были выявлены именно сотрудниками Минтруда в сентябре 2023 года, о чем были проинформированы представители местных исполнительных и надзорного органов. Кроме того, в целях недопущения подобных случаев в будущем в 2023 году МТСЗН были внесены необходимые поправки в действующие НПА", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Напомним, вчера в Генпрокуратуре сообщили о проведенном анализе расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы Казахстана.

В результате выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Ранее хищения на более чем полмиллиарда тенге выявили в мае в Павлодарской области при реализации программы переселения граждан из южных регионов Казахстана в северные малонаселенные пункты.

В августе сообщалось о такой же ситуации в Карагандинской области - выделенные переселенцам деньги использовали не по назначению.

А недавно прокуратурой Восточно-Казахстанской области в ходе проверки соблюдения правил добровольного переселения лиц выявлены схемы хищения бюджетных средств, выделенных на покупку жилья для граждан из других стран.