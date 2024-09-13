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Астанчанина наказали за "разборку" с остановкой (видео)

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Задержанный астанчанин
Задержанный астанчанин. Скриншот: polisia.kz

Житель Астаны повредил остановочный пункт. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Суд приговорил его к административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

47-летний мужчина был задержан сразу на месте, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Его привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям арестовал его на 15 суток.

Добавим, в марте другой астанчанин разбил стекло на остановке и был оштрафован. В другом случае житель Петропавловска разгромил сразу два остановочных павильона и объяснил свои действия плохим настроением.

Отметим, согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовное наказуемого деяния, влечет:

  • штраф в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге);
  • либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161191-astanchanina-nakazali-za-razborku-s-ostanovkoy/

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