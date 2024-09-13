Астанчанина наказали за "разборку" с остановкой (видео)

Житель Астаны повредил остановочный пункт. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Суд приговорил его к административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

47-летний мужчина был задержан сразу на месте, сообщается на информационном медиапортале МВД.

Его привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям арестовал его на 15 суток.

Добавим, в марте другой астанчанин разбил стекло на остановке и был оштрафован. В другом случае житель Петропавловска разгромил сразу два остановочных павильона и объяснил свои действия плохим настроением.

Отметим, согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовное наказуемого деяния, влечет:

штраф в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге);

либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.