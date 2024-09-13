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Эзотерика

Игрушки, продукты питания, средства гигиены: как уничтожают подделку в Алматы

Опубликовано:

Контрафакт
Поддельные товары. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ходе пресс-тура, организованного РСК совместно с Департаментом юстиции Алматы корреспонденты NUR.KZ выяснили, как фальшивые товары - от игрушек до еды - подрывают наше здоровье и безопасность.

Контрафактные товары очень опасны, говорят эксперты. Они, как правило, низкого качества, а их использование влечет за собой потенциальный вред для здоровья потребителей: отравления, ожоги и повреждения дыхательных путей.

Такую продукцию традиционно можно встретить на рынках города, в магазинах и популярных маркетплейсах. В интернет-магазинах легко обмануть потребителя. На карточке товаров указывают изображения оригинальных товаров, а по факту покупатель получает контрафактный товар.

Эксперт
Жанат Нурмахамбетов: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подделки можно встретить в любой категории товаров: это - косметика, одежда, парфюмерия, продукты питания и даже ювелирные изделия.

"Ассоциация ювелиров Казахстана утверждает, что на территории нашей страны 80% ювелирной продукции является поддельной или не соответствует заявленным свойствам. То есть, металлы, камни не совсем чистые, либо не такой сплав, который был заявлен", - рассказал партнер юридической фирмы Жанат Нурмагамбетов.

Производители контрафактной продукции наносят фейковые голограмму, штрих-коды и наклейки. А привлечь к ответственности продавцов такой продукции могут, только если обратятся с жалобой сами правообладатели.

Кстати, специалист отметил, что бренды отечественного производства тоже часто подделываются. Как оказалось, в этом году было выявлено три подпольных цеха. Среди них - цех по производству детских игрушек, кондитерской и мыльной продукции. В их отношении были предприняты соответствующие меры.

Контрафакт
Ликвидация детских игрушек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина подчеркнул, в нашей стране развит подпольный разлив различных моющих средств. И все же, большинство контрафактных товаров производятся вне Казахстана, что усложняет борьбу с распространением поддельной продукции.

Товар
Ликвидация товара. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как уничтожается контрафактная продукция?

"Количество уничтожаемых товаров всегда разное. Статистика неоднозначная. Иногда бывает, что уничтожается 3 тонны за раз, а может быть и 30 тонн", - пояснил Нурмагамбетов.

Некоторые товары необходимо уничтожать только методом сжигания. Товары, содержащие пластик, должны быть переработаны, их нельзя сжигать или закапывать. Пластик измельчают, а потом уже направляют на переработку. Продукты питания разлагаются. А батарейки лишь утилизируют, уничтожать их в Казахстане пока что не умеют, заявил специалист.

Контрафакт
Уничтожение контрафактных товаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Ответственность за распространение и производство контрафактных товаров одинакова: штрафы, утилизация товара, а в случае уголовной ответственности - арест и общественные работы. Уровень ответственности зависит от характера и объема правонарушения.

В процессе проверки вызывается собственник, производится осмотр, затем изымается контрафактный товар, и в дальнейшем - суд. Максимальный штраф за незаконное использование товарного знака составляет 80 МРП.

В административном порядке размер штрафа составляет в районе 30 МРП. Чаще всего привлекаются индивидуальные предприниматели", - отметил эксперт.

Контрафакт
Ликвидация контрафактного товара. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, эти плазменные телевизоры были изъяты с рынков города Алматы в количестве 24 штук. По решению суда товар подлежит уничтожению.

"Было проведено 75 проверок местных складов, супермаркетов и рынков. С начала текущего года органом юстиции города Алматы было изъято 37 тысяч единиц контрафактной продукции на общую сумму более 39 миллионов тенге", - рассказывает пресс-секретарь Департамента юстиции Алмас Бекботаев.

Специалисты отмечают, обезопасить себя можно, следуя "правилу ЦУМ" - это цена, упаковка и место покупки. Если цена и упаковка товара отличаются от привычных достаточно сильно, то это повод задуматься. Место покупки тоже должно внушать доверие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161180-igrushki-produkty-pitaniya-sredstva-gigieny-kak-unichtozhayut-poddelku-v-almaty/

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