Павлодарец вернул деньги за купленный в интернет-магазине компьютер

Житель Павлодара купил компьютер в рассрочку через банк в интернет-магазине, но долгожданной техники не увидел, а деньги смог вернуть только через суд, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-центре областного департамента торговли и защиты прав потребителей, потребитель увидел рекламу о продаже компьютера за 374 900 тенге и решил приобрести его в рассрочку.

"При оформлении в интернет-магазине название ТОО было одно, однако счет на оплату компьютера был выставлен другим предприятием. Было заключено трехстороннее соглашение, по условиям которого банк отправляет продавцу интернет-магазина деньги в размере стоимости компьютера. Чек об оплате покупатель переслал продавцу", - рассказали в ведомстве.

Однако интернет-магазин после оплаты не выполнил дальнейшее обязательство по продаже и доставке компьютера покупателю.

"На многочисленные звонки и сообщения в WhatsApp продавец не отвечал. Более того, представитель интернет-магазина заблокировал номер потребителя", - рассказали в департаменте.

Потребитель обратился с иском в Павлодарский городской суд о возмещении денежных средств и компенсации морального вреда, привлекая департамент торговли и защиты прав потребителей в качестве третьего лица.

Исковые требования павлодарца удовлетворили частично - на сумму 405 494 тенге.

В департаменте напомнили, что в случае нарушения прав потребителя можно обратиться либо с заявлением по адресу: улица Генерала Дюсенова, 9, либо через единую платформу приема обращений E-otinish.gov.kz, либо через E-tutynushy.kz, либо по телефону горячей линии 8 (7182) 55-10-70.

Ранее житель Петропавловска пытался вернуть купленный китайский автомобиль из-за неисправности, но ему удалось сделать это только в судебном порядке. В машине за 15 млн тенге появилась неисправность при движении на скорости свыше 100 км в час, которую подтвердила экспертиза.

А житель Павлодарской области захотел приобрести квадроцикл по объявлению в Instagram и заплатил за него 880 тыс. тенге индивидуальному предпринимателю, но свою покупку так и не увидел. Возврата денег мужчина добивался в суде.