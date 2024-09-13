Свыше 12 млрд тенге не доплатили автовладельцы в Алматинской области

В Алматинской области владельцы ввезенных из-за границы автомобилей не доплатили в казну свыше 12 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации правоохранителей, речь идет об оплате государственных сборов при первичной регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа в период 2018-2021 гг. По результатам проверки потери бюджета составили 13,2 млрд тенге, но позднее сумма сократилась.

"С 2018 по 2021 годы установлены 2228 фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора на сумму 13,2 млрд тенге. Из них по 169 фактам была установлена смерть лица. В 127 случаях автовладельцы оказались льготниками, то есть юридическими лицами, освобожденными от уплаты первичного сбора. В суды были направлены 1932 исковых заявления на общую сумму более 12,5 млрд тенге," - сообщили в полиции.

Как выяснилось, в доход государства с должников пока удалось взыскать лишь около 285 млн тенге. В отношении должников, по которым уже имеются судебные решения, полицейские выставили ограничения на транспортные средства.

Также в ведомстве сообщили, что за этот же период бюджет региона не досчитался порядка 36,7 млн тенге за так называемые VIP-номера (ГРНЗ повышенного спроса).

"Были установлены 77 выданных на руки таких номеров. После повторной проверки выяснилось, что по 36 ГРНЗ оплата была произведена в других регионах. Из оставшегося 41 номера оплата в нашей области произведена пока по четырем. В отношении других должников также выставлены ограничения и ориентировки в единой информационной системе," - отметили в ДП Алматинской области.

В 2023 году казахстанские автовладельцы заплатили свыше 10 млрд тенге за VIP-номера. Практику продажи "красивых" номеров внедрили в Казахстане в 2014 году. Доход от продажи поступает в бюджет страны. Самыми дорогими номерами стали 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами.

При этом с начала 2024 году самые "красивые" автомобильные номера в Казахстане стоят более 1 млн тенге. Их цена привязана к месячному расчетному показателю, который вырос в 2024 году на 7%, до 3 692 тенге. На столько же, соответственно, увеличились и цены на номерные знаки.