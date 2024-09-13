Тело военнослужащего нашли в Алматы

В Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего. Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в МВД и в пресс-службе института.

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"В Алматы нашли тело сержанта на территории Военного института сухопутных войск", - гласит сообщение.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту Южным региональным Военно-следственным управлением начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК.

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в ответе.

Кроме того, информацию прокомментировали в Военном институте сухопутных войск.

"12 сентября текущего года на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружено тело военнослужащего по контракту 1980 года рождения без признаков жизни.

По предварительной причине, военнослужащий совершил суицид. По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Проводятся следственные мероприятия.

Руководство Военного института Сухопутных войск выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь", - гласит ответ.

Отметим, согласно части 1 статьи 105 УК РК, доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а равно его склонение к совершению самоубийства либо содействие таковому наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.