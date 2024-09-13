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"Осужденный моет авто начальника колонии": видео привело к проверке в ВКО

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Мужчина тряпкой протирает машину
Мужчина протирает автомобиль. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, осужденный якобы моет автомобиль начальника колонии. Инцидент прокомментировали в ДУИС по ВКО, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Egov.press. На нем запечатлено, как некий мужчина достает тряпку и протирает Toyota. Стоит отметить, что у него с собой нет ни ведра воды, ни шланга.

"Некоторые источники сообщают, что на прилегающей наружной территории осужденный моет личный автомобиль начальника колонии минимальной безопасности города Усть-Каменогорска", - говорится в подписи к видео.

Ситуацию прокомментировали в ДУИС по ВКО.

"Видео снято в учреждении минимальной безопасности. По данному факту в отношении руководства учреждения назначена служебная проверка, по результатам которой действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - пояснила официальный представитель ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области двум осужденным разрешили на время покинуть колонию-поселение и отвести своих детей на школьную линейку, посвященную Дню знаний.

А в Семее в учреждении средней безопасности прошел день открытых дверей. Около 70 родственников осужденных смогли встретиться со своими близкими, а также задать вопросы представителям администрации учреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161066-osuzhdennyy-moet-avto-nachalnika-kolonii-video-privelo-k-proverke-v-vko/

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