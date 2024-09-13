Мужчина застрял в камышах в Акмолинской области

В Акмолинской области спасатели пришли на помощь рыбаку, который застрял в камышах и не смог выбраться самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел 12 сентября.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноименного поселка, найден в камышах и спасен мужчина 1948 года рождения. Любитель рыбной ловли не мог самостоятельно выбраться на лодке.

"Пострадавший рассказал, что резко поднялся ветер и лодку унесло в камыши. Выбраться из ситуации ему помешала больная спина", – говорится в сообщении.

Сейчас состояние спасенного стабильное, в медицинской помощи он не нуждается.

Напомним, накануне мы рассказывали, что жительнице Караганды понадобилась помощь спасателей из-за залетевшей в дом летучей мыши – горожанка не смогла самостоятельно выгнать животное.

Ранее в области Жетісу девушка вызвала спасателей, потому что не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца. Прибывшие сотрудники МЧС освободили палец девушки с помощью специального инструмента.

Ранее сообщалось о случае в Кызылорде, где мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, мужчина просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла в железном шлеме.