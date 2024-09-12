Вертолет со спасателями потребовался казахстанцу, получившему опасную травму

В Щучинске казахстанцу с переломами шейного позвонка требовалась срочная транспортировка. На помощь вылетел вертолет МЧС, доставивший мужчину в Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Акмолинской области, диспетчерам "Казавиаспас" МЧС РК поступила оперативная заявка от Национального координационного центра экстренной медицины.

Было необходимо транспортировать мужчину с многочисленными переломами шейного позвонка из города Щучинск Акмолинской области. Транспортировать пациента вертолетом было решено медиками во избежание тряски и осложнений.

"С места дислокации воздушного судна "Казавиаспаса" в городе Кокшетау незамедлительно вылетел вертолет Eurocopter H-145 D3. На борту находились опытные пилоты в лице командира воздушного судна Бейбута Смагулова и второго пилота Назель Нургалиевой", - сообщает ДЧС.

В кратчайшие сроки борт долетел от Кокшетау до Щучинска, где пилотами было определено безопасное место для посадки воздушного судна. По обратному пути следования в город Кокшетау на борту находились старший фельдшер Утеулиева Айнур, реаниматолог Индира Сарыбаева и медсестра Анара Сансызбаева, сопровождающие пострадавшего.

Мужчину транспортировали в течение 50 минут из Щучинска, откуда он был доставлен в больницу работниками НКЦЭМ. Полет прошел согласно установленного маршрута и без происшествий, сообщается в публикации.

Всего за 9 месяцев текущего года по линии экстренной медицинской эвакуации воздушными судами АО "Казавиаспас" совместно с НКЦЭМ транспортирован 231 человек, отмечают спасатели.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими. Вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с сотрудниками центра медицины катастроф оперативно вылетел к месту происшествия. Туристов эвакуировали в Алматы и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

8 сентября сообщалось, что в Алматинской области ребенок сорвался с обрыва в горах и получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела. После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации спасатели вызвали авиацию. Вертолетом "Казавиаспаса" мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай.

Ранее 3 сентября спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки.