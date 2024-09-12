Въезд запрещен: акимат Астаны обратился к водителям из-за концертов и матча ХК "Барыс"
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Акимат Астаны обратился к горожанам в связи с проведением мероприятий 13 и 14 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
Как отметили в акимате, 13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген.
Для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы.
В целях обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:
- Салтанат Сарайы;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Главная мечеть.
Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен.
Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт.
Автобусы начнут движение с 17:00.
Также 13 сентября в 19:00 в Ледовом дворце "Барыс Арена" состоится матч по хоккею между командами "Барыс" и "Динамо Мн".
Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия тоже будет запрещен.
Для удобства болельщиков до места проведения игры будут курсировать специальные автобусы - проезд возможен только при предоставлении билета на матч.
Они будут отправляться с нескольких точек сбора:
- Парковочная зона "СК Казахстан";
- Центральный парк (около Часов);
- Международный выставочный центр (район Экспо).
Автобусы будут стоять на точках с 17:00. Последний маршрут выезжает в 18:30.
"Жителей столицы просим заранее планировать свои маршруты", - призвали в акимате Астаны.
Также напомним, что 10 автобусных маршрутов изменят схему движения из-за перекрытия площади "Астана" в Алматы. Площадь, к слову, перекроют из-за празднования дня города.
В честь дня города пройдут масштабные праздничные мероприятия. С 12 по 16 сентября движение по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160751-vezd-zapreshchen-akimat-astany-obratilsya-k-voditelyam-iz-za-koncertov-dimasha-i-matcha-hk-barys/