Въезд запрещен: акимат Астаны обратился к водителям из-за концертов и матча ХК "Барыс"

Акимат Астаны обратился к горожанам в связи с проведением мероприятий 13 и 14 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

Как отметили в акимате, 13 и 14 сентября в 20:00 на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген.

Для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы.

В целях обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора:

Салтанат Сарайы;

Мечеть Хазрет Султан;

Главная мечеть.

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен.

Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт.

Автобусы начнут движение с 17:00.

Также 13 сентября в 19:00 в Ледовом дворце "Барыс Арена" состоится матч по хоккею между командами "Барыс" и "Динамо Мн".

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия тоже будет запрещен.

Для удобства болельщиков до места проведения игры будут курсировать специальные автобусы - проезд возможен только при предоставлении билета на матч.

Они будут отправляться с нескольких точек сбора:

Парковочная зона "СК Казахстан";

Центральный парк (около Часов);

Международный выставочный центр (район Экспо).

Автобусы будут стоять на точках с 17:00. Последний маршрут выезжает в 18:30.

"Жителей столицы просим заранее планировать свои маршруты", - призвали в акимате Астаны.

Также напомним, что 10 автобусных маршрутов изменят схему движения из-за перекрытия площади "Астана" в Алматы. Площадь, к слову, перекроют из-за празднования дня города.

В честь дня города пройдут масштабные праздничные мероприятия. С 12 по 16 сентября движение по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто.