Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двух таксистов задержали за приставания у аэропорта в Астане

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двух таксистов в Астане, которые назойливо предлагали гражданам свои услуги частного извоза, задержали возле столичного аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

"11 сентября сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны установлены и задержаны 40 и 57-летние жители города, которые назойливо приставали прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. Правонарушители привлечены к административной ответственности за приставание в общественных местах", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Всего с начала года транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 2841 граждан, из них 529 нелегальных таксистов.

"Общественность и туристы недовольны назойливым и грубым поведением водителей. Бывали случаи, когда нелегальные извозчики осуществляли перевозку иностранных граждан из аэропорта до места назначения по умышленно завышенной цене. Естественно, после подобных инцидентов у гостей нашей страны складывается негативное впечатление. Такие факты не останутся незамеченными, правонарушители обязательно будут привлечены к ответственности", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.

В ведомстве напомнили, что за назойливое приставание в общественных местах предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 5 МРП, а за повторное совершение данного правонарушения предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до пяти суток.

Для иностранцев за такое правонарушение предусмотрен штраф 5 МРП, арест либо выдворение за пределы Казахстана.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что полиция Алматы задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке. Ему назначено 15 суток ареста.

В прошлом году в Астане таксист также обманул иностранца - поездка от аэропорта до одного из отелей в столице обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали.

Также таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

В мае прошлого года полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

В начале октября житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160723-dvuh-stolichnyh-taksistov-nakazali-za-pristavaniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie