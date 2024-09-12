Двух таксистов задержали за приставания у аэропорта в Астане

Двух таксистов в Астане, которые назойливо предлагали гражданам свои услуги частного извоза, задержали возле столичного аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

"11 сентября сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны установлены и задержаны 40 и 57-летние жители города, которые назойливо приставали прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. Правонарушители привлечены к административной ответственности за приставание в общественных местах", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Всего с начала года транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 2841 граждан, из них 529 нелегальных таксистов.

"Общественность и туристы недовольны назойливым и грубым поведением водителей. Бывали случаи, когда нелегальные извозчики осуществляли перевозку иностранных граждан из аэропорта до места назначения по умышленно завышенной цене. Естественно, после подобных инцидентов у гостей нашей страны складывается негативное впечатление. Такие факты не останутся незамеченными, правонарушители обязательно будут привлечены к ответственности", - сообщил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.

В ведомстве напомнили, что за назойливое приставание в общественных местах предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 5 МРП, а за повторное совершение данного правонарушения предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до пяти суток.

Для иностранцев за такое правонарушение предусмотрен штраф 5 МРП, арест либо выдворение за пределы Казахстана.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что полиция Алматы задержала таксиста, завысившего оплату за проезд иностранной туристке. Ему назначено 15 суток ареста.

В прошлом году в Астане таксист также обманул иностранца - поездка от аэропорта до одного из отелей в столице обошлась туристу из Индии в 45 тыс. тенге. Таксиста, обманувшего гостя, наказали.

Также таксист из Алматы обманул туриста из Южной Кореи, запросив у него за поездку 40 тысяч тенге. Его привлекли к ответственности сразу по трем статьям.

В мае прошлого года полиция Алматы привлекла к уголовной ответственности таксиста, который довез иностранцев от аэропорта до гостиницы за 800 долларов.

В начале октября житель столицы договорился отвезти иностранца до нужного места, проехав 150 метров до пункта назначения. За это он взял с иностранца 500 тенге.

Также гражданин Германии пожаловался на таксиста, который, по его словам, довез его от алматинского аэропорта до гостиницы за 45 тысяч тенге. Таксист был привлечен к административной ответственности.