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Казахстанцам начали присылать уведомления о несуществующих долгах по налогам

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности, сообщает Stopfake.kz. Фактчекеры рассказали об отличиях реальных писем от мошеннических.

По информации сайта, мошенники для обмана снова используют схему с рассылкой требований оплатить налоговые задолженности.

Сообщается, что фейковое "налоговое уведомление" приходит на электронную почту потенциальной жертвы. В нем изложено требование в кратчайшие сроки погасить задолженность. Письмо обязательно имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у мошенников напрямую.

"Важно помнить, что настоящие налоговые уведомления не рассылают по электронной почте. Согласно информации Комитета государственных доходов, уведомления могут отправить заказным письмом по почте, в специальном мобильном или веб-приложении или же через сервисы госкорпорации "Правительство для граждан", - пишут на сайте.

Казахстанцам советуют не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и удалять их непрочитанными.

"Если вы все же его открыли, то ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам и не скачивайте вложенные файлы. Они могут вести на мошеннические сайты или содержать вредоносные программы", - предупредили фактчекеры.

Узнать, есть ли у вас на самом деле неоплаченные налоги и штрафы, можно с помощью сервисов банков второго уровня и e-Salyq Azamat.

Ранее мы уже рассказывали о том, что аферисты начали выдавать себя за сотрудников налоговой. Так, например, некоторым казахстанцам через мессенджеры, социальные сети и другие каналы связи прислали реалистичные требования об уплате задолженностей. В документе, помимо суммы, которую якобы нужно уплатить, указывались реальные данные жертвы: фамилия, имя, отчество, ИИН и другая информация.

Напомним, мошенники могут представляться сотрудниками мобильных операторов. Они звонят казахстанцам и предупреждают о том, что "срок действия SIM-карты в скором времени завершится" и для продления просят назвать код, который придет по SMS. Поверив им, можно лишиться всех своих денег.

Кроме того, мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160675-kazahstancam-nachali-prisylat-uvedomleniya-o-nesushchestvuyushchih-dolgah-po-nalogam/

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