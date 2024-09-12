Крупную партию цветов из Китая сожгли после проверки в аэропорту Астаны

В Астане сожгли партию гвоздик, которую проверили во время карантинного фитосанитарного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе.

На сайте Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза сообщается об итогах очередных итогах фитосанитарной проверки.

Сообщается, что на фитосанитарном контрольном посту международного аэропорта в Астане во время очередного карантинного фитосанитарного контроля на срезах цветов гвоздики из Китая был обнаружен карантинный объект - западный цветочный трипс. Всего цветов было 400 штук.

"По данному факту, в соответствии с частью 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении владельца подкарантинной продукции возбуждено административное дело. По решению суда наложен штраф в размере 110 760 тенге. Зараженная продукция изъята и уничтожена путем сжигания", - сообщили в Комитете.

Ранее мы писали, что в аэропорту Караганды сожгли больше 4 тысяч роз - у привезенных из Эквадора цветов выявили западный цветочный трипс. Поставщика оштрафовали.

Также сообщалось, что госинспекторы по карантину растений в Астане обнаружили вирусы в завезенных семенах томатов и в срезах цветов. Зараженную продукцию сожгли в печи.

По данным Большой советской энциклопедии, трипсы или пузыреногие - это отряд насекомых. Бывают растительноядными и плотоядными. Многие растительноядные пузыреногие - опасные вредители культурных растений.