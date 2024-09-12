Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержание Асхата Ниязова прокомментировали в полиции Алматы

Опубликовано:

Асхат Ниязов
Асхат Ниязов. Кадр из видео: instagram.com/asshot.inc

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали задержание известного журналиста Асхата Ниязова, информация об этом сегодня появилась в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что поступило сообщение о подозрительных людях, снимающих на видео объект, подлежащий государственной охране.

Для установления личности и обстоятельств дела граждане были приглашены в Управление полиции Бостандыкского района", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после установления обстоятельств они были отпущены.

Позднее сам Асхат Ниязов рассказал обстоятельства дела корреспонденту NUR.KZ. По его словам, вчера он ходил в акимат, так как готовит новый выпуск об Алматы.

"Я там ходил по ходам-выходам, караулил Досаева, чтобы спросить, когда будет интервью. И в итоге он просто выехал из служебного выхода на своей машине, не остановился, мы ушли. И оказывается, позже сотрудники полиции, которые охраняют здание акимата, написали заявление, что возле стратегического объекта двое странных лиц ходят, снимают на камеру.

Полиция меня задержала (сегодня - прим.ред.), взяли показания. Я им объяснил, что никаких плохих целей не преследовал, хотел акима записать. И меня отпустили. Недолго, час-полтора я там пробыл", - прокомментировал ситуацию журналист.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160591-v-policii-almaty-prokommentirovali-zaderzhanie-izvestnogo-zhurnalista/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie