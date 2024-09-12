Задержание Асхата Ниязова прокомментировали в полиции Алматы

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали задержание известного журналиста Асхата Ниязова, информация об этом сегодня появилась в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что поступило сообщение о подозрительных людях, снимающих на видео объект, подлежащий государственной охране.

Для установления личности и обстоятельств дела граждане были приглашены в Управление полиции Бостандыкского района", - сообщили в полиции.

Там добавили, что после установления обстоятельств они были отпущены.

Позднее сам Асхат Ниязов рассказал обстоятельства дела корреспонденту NUR.KZ. По его словам, вчера он ходил в акимат, так как готовит новый выпуск об Алматы.

"Я там ходил по ходам-выходам, караулил Досаева, чтобы спросить, когда будет интервью. И в итоге он просто выехал из служебного выхода на своей машине, не остановился, мы ушли. И оказывается, позже сотрудники полиции, которые охраняют здание акимата, написали заявление, что возле стратегического объекта двое странных лиц ходят, снимают на камеру.

Полиция меня задержала (сегодня - прим.ред.), взяли показания. Я им объяснил, что никаких плохих целей не преследовал, хотел акима записать. И меня отпустили. Недолго, час-полтора я там пробыл", - прокомментировал ситуацию журналист.