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В ряде городов Казахстана произошел сбой в системе оплаты проезда в автобусах

Опубликовано:

Вид изнутри столичного автобуса
Валидатор. Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Астаны

Сразу в нескольких городах Казахстана временно перестали работать электронные системы оплаты проезда в общественном транспорте. Людям пришлось вновь переходить на наличные.

Как сообщает региональное издание "Мой город", утром 12 сентября в городских автобусах перестала работать электронная система оплаты проезда. Планшеты отказывались считывать карты, QR был не доступен, а программа Avtobus и вовсе не функционировала.

Людям пришлось перечислять средства на карточные счета водителей и кондукторов, либо платить наличными. 

В городском акимате сообщили, что в электронной системе оплаты проезда произошел сбой и такие неполадки наблюдаются по всей стране.

Сбои наблюдались сегодня и в Семее. Как сообщает Arnapress, многие горожане проехались на общественном транспорте бесплатно, потому что, как пояснили кондукторы, дело было в отсутствии связи. В некоторых автобусах все же нашли выход и принимали оплату за проезд наличными.

О неработающих валидаторах сообщают и павлодарцы. По данным издания "Павлодар онлайн", с самого утра горожане не могли оплатить проезд в автобусах. Причина - технический сбой в работе системы электронного билетирования.

Трудности с оплатой проезда возникли не только у павлодарцев, но и у жителей Экибастуза и других городов Казахстана.

Аналогичные сбои в работе системы оплаты проезда наблюдались сегодня и в автобусах столицы. Продолжалось это, по информации пресс-службы CTS, около получаса - с 08:30 до 09:00. Сейчас система исправно работает.

Напомним, в конце прошлого года электронную оплату внедрили в общественном транспорте всех регионов Казахстана. Данные системы обеспечивают 14 операторов, а оплачивать проезд можно бесконтактным способом - банковскими картами, поддерживающими технологию NFC, с помощью мобильных приложений банков, операторов электронного билетирования и сотовой связи. Также оплатить проезд можно с помощью SMS- и QR-кодов, а также транспортной картой.

В августе прошлого года также сообщалось, что в Астане хотят изменить механизм оплаты за проезд в автобусах.

В июле стало известно, что в Алматы подорожает проезд в автобусах и уже утверждены новые тарифы, а в Астане накануне задумались о том, чтобы отменить ночные автобусы, которые были запущены в столице в начале лета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160588-v-ryade-gorodov-kazahstana-proizoshel-sboy-v-sisteme-oplaty-proezda-v-avtobusah/

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