Время, когда высок риск утопления, назвали в ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области продолжаются рейдовые мероприятия на водоемах для обеспечения безопасности граждан, в частности рыбаков и охотников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, о рейдах специалисты ДЧС рассказали на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций региона.

"С началом осени увеличивается количество рыбаков и охотников, выезжающих на водоемы и использующих плавательные средства. Это время года сопряжено с повышенными рисками, связанными с утоплениями и несчастными случаями на воде", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.

В связи с этим продолжаются профилактические работы для обеспечения безопасности граждан: мониторинг и патрулирование водоемов, информирование и обучение населения, проведение акций "Безопасная рыбалка", распространение в охотничьих и рыболовных магазинах плакатов и памяток, проведение инструктажей с рыболовами.

В летний период на территории региона действовали 47 пляжей, из них 27 коммунальных и 20 частных.

В текущем году функционировала школа безопасности "Бақытты балалық шақ". Также ведется работа школы безопасности "Счастливое детство", где дети через рассказы и сказки обучаются правилам безопасности на различные темы.

На базе КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по плаванию" на безвозмездной основе дети обучаются плаванию. С начала лета плаванию обучаются 422 ребенка.

"С целью снижения и недопущения несчастных случаев на воде проводилась масштабная агитационно-разъяснительная работа. За купальный сезон на водоемах области проведено 6874 рейда, распространено более 21 тыс. памяток, беседами охвачено более 48 167 человек", - отметили в ведомстве.

В ходе рейдов за нарушения правил общего водопользования при купании в запрещенных местах 209 граждан привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. За распитие и нахождения в алкогольном состоянии в общественных местах 108 жителей региона оштрафовали на общую сумму 590 720 тенге.

За нарушение правил эксплуатации маломерных судов пять граждан привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 36 920 тенге. За нарушение правил безопасности на водоемах 56 граждан заплатили штрафы на сумму 775 991 тенге.

"В запрещенных для купания местах установили 222 запрещающих знака и 18 билбордов предупреждающего характера. Департаментом на территории области разработаны и установлены на 45 запрещающих знаках QR-коды, где указана характеристика участка", - пояснили в ДЧС региона.

Кроме того, 43 места, запрещенных для купания, теперь указаны в мобильном приложении 2ГИС для удобства и большего информирования населения.

"Однако, несмотря на масштабные профилактические мероприятия, за купальный сезон утонули 10 человек, двое из которых дети. За аналогичный период прошлого года утонули шесть человек, в том числе трое детей", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.364 КоАП РК нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде купания, забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота, катания на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах, влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

Согласно ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

По ст.582 КоАП РК управление судном, в том числе маломерным судном, при отсутствии судовых документов, а также с нарушением требований, предъявляемых к судовым документам, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).