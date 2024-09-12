9-летняя девочка устроила пожар в подъезде в Атырау (видео)

Девочка играла со спичками в подъезде жилого дома и устроила пожар. С ее родителями провели профилактическую беседу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

В Instagram-профиле Atyrau появилось видео - на нем девочка в подъезде стоит у велосипеда, который загорается, после чего ребенок убегает. Огонь распространяется все больше и больше, затем его стараются потушить очевидцы.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Атырауской области сообщили, что 9-летняя девочка играла со спичками. А когда дело приняло серьезный оборот, она испугалась и убежала.

"7 сентября поступило сообщение о возгорании велосипеда в подъезде одной из многоэтажек города. С помощью видеокамеры был обнаружен несовершеннолетний ребенок 2015 года рождения, который поджег спичками велосипед.

Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и покинула подъезд. С родителями девочки была проведена профилактическая разъяснительная работа. Также накапливаются документы, касающиеся правонарушений", - гласит ответ.

Добавим, в августе 2022 года в Западно-Казахстанской области девочка играла во дворе частного дома со спичками. В результате неосторожного обращения с ними загорелась ее одежда - ребенка с ожогами доставили в больницу.

В мае прошлого года в Алматинской области малолетний ребенок попал в реанимацию с многочисленными ожогами после того, как по неосторожности зажег спичку у канистры с бензином.

В ноябре в области Абай дети игрались со спичками, в итоге они случайно подожгли 82 тонны сена. Ущерб составил 4 миллиона тенге - их родителей намеревались заставить выплатить эти деньги.

Отметим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводятся соответствующие правила безопасности. Так, в целях предотвращения опасных ситуаций родителям рекомендуют:

не оставлять спички и зажигалки в зоне доступности для детей;

не позволять детям покупать спички и сигареты;

следить за времяпрепровождением детей;

по возможности не оставлять детей без присмотра;

не допускать детей к пользованию нагревательными и электроприборами;

в случае пожара звонить в "101".