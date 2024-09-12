Актюбинцы не могут вернуть деньги за недостроенные дома (видео)

Жители Актобе отдали деньги застройщику, обещавшему возвести им дома, но остались и без того, и без другого. В полиции отказались возбуждать дело, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали горожане телеканалу, два года назад они отдали деньги стройкомпании, обещавшей выгодно, качественно и быстро возвести жилье. Но на деле все оказалось с точностью наоборот. Фирма действительно начала стройку. А затем все остановилось и переросло в большой скандал.

"Они начали ставить стены. Но в конце концов то материала нет, то денег нет. Ссылаясь на разные причины, он не стал строить. Вышло решение суда, и я не могу забрать свои деньги! Потому что ЧСИ, который сейчас занимается этим делом… У многих пострадавших есть бумаги, решения судов по гражданскому делу – и они ничего не могут сделать!" - сетует Болат Калдбаев.

Люди пытаются вернуть деньги, которые заплатили недобросовестной компании. Возврата средств добиваются 17 пострадавших. По их подсчетам, общая сумма долга – больше 120 миллионов тенге.

Несмотря на судебные тяжбы, фирма продолжает активно работать и привлекать новых клиентов. К примеру, летом взяла заказ на строительство гаража и летней кухни. Правда, и с этой задачей, говорят пострадавшие, застройщик фактически не справился.

"По договору были определенные пункты, которые он должен был соблюсти. Допустим, в моем случае это был свайный ленточный фундамент. По количеству свай начали уменьшать, срезать. По глубине заливки свай – так же. У меня есть решение НаЦЭкС, государственного учреждения, которое проводило экспертизу – и там марка фундамента не соответствует пункту договора", - рассказал Серик Нурумов.

Обманутые актюбинцы пытались привлечь застройщика к уголовной ответственности и коллективно написали заявление в полицию. Но там сказали, что люди пришли не по адресу.

"Потерпевшим было отказано в возбуждении уголовного дела, так как данная ситуация находится в юрисдикции гражданско-правовых отношений", - заявили в департаменте полиции.

Возмущенные горожане сегодня пытались встретиться с руководителем фирмы в офисе компании. Но их никто не принял. Позже журналистам удалось связаться с застройщиком по телефону. Он виновным себя не считает.

"У меня счет закрыт, это во-первых. Деньги заморозились еще в 2022 году. Почти 80-90 миллионов. Еще заводам был должен. Пока вышел из этой ситуации. Я уже со многими рассчитался. Оставшимся потихоньку верну", - заявил директор строительной компании Ануар Кушпанов.

Однако клиенты утверждают, что слышат эти обещания не первый год. Но дальше слов дело не идет. Уверены, что возврата средств не будет. Поэтому вновь просят возбудить дело и наказать недобросовестного застройщика.

Источник: КТК

Ранее мы писали о том, будут ли застройщики возвращать деньги за недостающие метры казахстанцам. Сообщалось, что это предусмотрено условиями типовой формы договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, если допущено увеличение или уменьшение площади жилья на более чем 3%. При меньших показателях возмещение пока что не предусмотрено.

Недавно стало известно, что в Казахстане хотят ужесточить требования к застройщикам и обязать их выплачивать дольщикам компенсацию, если площадь квартир будет на 1,5% меньше указанной в договоре.