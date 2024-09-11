"SOS-сигнал от сына": иностранца искали столичные полицейские после звонка из Великобритании

Столичные полицейские после звонка гражданина Великобритании отыскали иностранца, который отправил родным SOS-сигнал и не выходил на связь пару дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Столичные полицейские оперативно отреагировали на вызов, поступивший из Великобритании, сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны.

В полицию поступил вызов от гражданина Великобритании, который выразил серьезную обеспокоенность после получения SOS-сигнала от своего сына, находящегося в Казахстане для участия во Всемирных играх кочевников. Молодой человек, прибывший из Англии, внезапно перестал выходить на связь, что вызвало тревогу у его родителей.

"Сотрудники полиции, получив информацию, незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. С помощью сети они связались с отцом иностранца, и в ходе переписки получили всю необходимую информацию о потерянном госте столицы.

В результате оперативных действий им удалось установить местоположение 29-летнего иностранца, который как выяснилось, последние два дня не выходил на связь, находясь, все это время в гостинице. Родители были обеспокоены, полагая, что их сын потерялся", - говорится в сообщении ведомства.

В итоге благодаря слаженным действиям сотрудников иностранец был найден целым и невредимым.

"Я хочу выразить искреннюю благодарность туристской полиции и жителям Казахстана за оперативные действия, которые позволили быстро найти моего сына и убедиться в его безопасности. Находясь в Англии, я был в сильном беспокойстве, но благодаря вашим усилиям ситуация разрешилась благополучно. Спасибо всем вам", - сказал великобританец в своем видеосообщении.

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