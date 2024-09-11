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Уровень семейно-бытового насилия возрос почти в 3 раза в Казахстане

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Женщине связали руки
Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За восемь месяцев этого года в Казахстане возрос показатель семейно-бытового насилия - случаев было зарегистрировано почти в три раза больше, чем за прошлый период, передает Ranking.kz.

За январь-август в РК зарегистрировали 1,6 тыс. уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - сразу в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.

За указанный период зафиксировано 628 случаев побоев - 39,4% из всех уголовных правонарушений.

Следом идут 354 случая умышленного причинения легкого вреда здоровью - 22,2%, а после - 213 случаев 213 случаев умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.

Кроме того, среди распространенных видов уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере оказались:

  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (186 случаев);
  • убийство (74 случая);
  • изнасилование (27 случаев) и насильственные действия сексуального характера (27 случаев).

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Ими были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Перед этим глава государства заявил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.

В июне в Казахстане запустили петицию против закона о бытовом насилии. Ее авторы утверждали, что нововведения несут угрозу правам родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160123-uroven-semeyno-bytovogo-nasiliya-vozros-pochti-v-3-raza-v-kazahstane/

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