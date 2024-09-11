"Есть презумпция невиновности": депутаты высказались об обвинении их коллеги в изнасиловании ребенка

Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев и Асхат Аймагамбетов прокомментировали обвинение главы Аксуского районного филиала партии AMANAТ в изнасиловании ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутата Елнура Бейсенбаева спросили, почему он публично не разоблачает обвиненного в изнасиловании "коллегу по партии".

"Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Пусть сперва докажут. Этот человек до совершения где-то за пару недель сам уволился по собственному желанию. Так что, когда он совершал это преступление, уже не являлся исполнительным секретарем или же работником нашей партии. Давайте дождемся результатов. Каждый человек имеет конституционное право защищаться в рамках законодательства", - заявил депутат.

Бейсенбаев добавил, что сам был инициатором законопроекта по защите прав детей и выступал за кастрацию педофилов, потому что "не переваривает таких людей".

"У меня к ним отношение очень болезненное. Упаси Бог, мы будем смотреть, работать, чтобы среди наших людей таких людей не было. Проверяем, перепроверяем всегда.

Я лично выступал, вносил поправку о кастрации. Вы можете посмотреть. Я считаю, что эта норма будет более действенной. Вот эти люди, больные люди или преступники услышали, что если они сотворят такое преступление, то им будет применяться такая норма (..) - это дало бы какой-то толчок остановить это преступление. Теперь любой педофил, совершивший преступление, даже если это убийство, он теперь будет наказан на пожизненное наказание без права УДО. Я выступал за медицинскую кастрацию", - сообщил депутат.

Прокомментировать подозрения в адрес районного депутата попросили и депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова.

"Я видел обзор, когда эти вопросы комментировали. Понимаете, у нас в Казахстане сегодня чуть больше 20 миллионов граждан. Из-за того, что представитель какого-то этноса, или какой-то профессии, или какой-то там общественной организации оказался вовлечен в какую-то преступную деятельность, можно ли делать вывод обо всех? Поэтому давайте я не буду этот вопрос комментировать", - ответил он.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что в области Жетісу якобы депутата одного из маслихатов подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика.

По данным полиции, начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Подозреваемого задержали и заключили под стражу: 20 августа постановлением Аксуского районного суда было удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца.

Добавим, что согласно ст. 121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А те же действия, совершенные в отношении малолетнего, наказываются пожизненным лишением свободы.