"В зоне особого внимания – старшеклассники и студенты 1-2 курсов": МВД обратилось к родителям

В Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к родителям школьников и студентов в связи с участившимися случаями распространения наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Уважаемые родители! За восемь месяцев текущего года полицией задержано 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков. Есть случаи, когда закладки совершают 14-летние подростки, которые по отдельным видам наркопреступлений уже могут нести уголовную ответственность наравне со взрослыми", - говорит замглавы департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, полиция особо обращает внимание на подростков более старшего возраста и студентов.

"В зоне особого внимания находятся старшеклассники и студенты 1-2 курсов, которые начинают самостоятельную жизнь вдали от родителей", - говорит Амирханов.

Родителей призвали говорить со своими детьми о последствиях. Необходимо знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются.

"Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось число прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть регулярные перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Совокупность этих факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска. Первым признаком того, что подросток занимается распространением наркотиков, служит большое количество денег, дорогие покупки", - рассказал замглавы департамента по противодействию наркопреступности.

Еще из настораживающих признаков - появление в телефоне ребенка меток с геолокациями, фото с местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами и др.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам преступлений - с 14 лет.

Добавим, согласно статье 296 УК, незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта наказывается:

штрафом в размере до 200 МРП (7до 38 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов;

либо арестом на срок до 50 суток;

либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Согласно статье 297 УК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 лет до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.