Льва и диких птиц держал у себя дома житель Туркестанской области (видео)

У жителя Туркестанской области в доме обнаружили льва, сов, беркутов и других диких птиц. Гражданин признался, что держал их для личного пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В доме жителя Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов (птица семейства фазановых). Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Животных забрали и разместили в зоопарке Шымкента.

Проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства дела.

Вчера в ФТС России сообщили, что редкого кошачьего лемура пытались ввезти в Казахстан без разрешительных документов через Самарскую область. По словам хозяйки, питомца она везла для увеличения популяции данного вида, при этом необходимые разрешительные документы не оформлялись.

В мае прошлого года полицейские Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят, которых держали в подсобном помещении. В завозе животных подозревали 22-летнего жителя Алматы.

Позже специалисты рассказывали, что животных недокармливали. Их временно разместили в зоопарке.