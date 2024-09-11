Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Льва и диких птиц держал у себя дома житель Туркестанской области (видео)

Опубликовано:

Найденный лев
Найденный лев. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

У жителя Туркестанской области в доме обнаружили льва, сов, беркутов и других диких птиц. Гражданин признался, что держал их для личного пользования, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В доме жителя Сарыагашского района оперативники обнаружили во дворе льва, сокола, двух беркутов, двух сов и двух кекликов (птица семейства фазановых). Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Животных забрали и разместили в зоопарке Шымкента.

Проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства дела.

Вчера в ФТС России сообщили, что редкого кошачьего лемура пытались ввезти в Казахстан без разрешительных документов через Самарскую область. По словам хозяйки, питомца она везла для увеличения популяции данного вида, при этом необходимые разрешительные документы не оформлялись.

В мае прошлого года полицейские Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят, которых держали в подсобном помещении. В завозе животных подозревали 22-летнего жителя Алматы.

Позже специалисты рассказывали, что животных недокармливали. Их временно разместили в зоопарке.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159995-lva-i-dikih-ptic-derzhal-u-sebya-doma-zhitel-turkestanskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie