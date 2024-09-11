Самолет приземлился прямо на проезжую часть в Акмолинской области (видео)

Житель Акмолинской области снял на видео, как прямо перед ним приземлился небольшой самолет. Инцидент прокомментировали в КГА, передает NUR.KZ.

Кадры, снятые очевидцем появились в местном паблике sinegor в Instagram. На них видно небольшой самолет, который приземлился на проезжей части.

По словам автора, мужчина, снявший видео решил, что у летательного аппарата закончилось топливо.

В КГА корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 10 сентября пилот-любитель, имеющий действующее свидетельство частного пилота, при выполнении полета на сверхлегком воздушном судне TL-2000 авиации общего назначения, совершил посадку на участке малоиспользуемой автомобильной дороги вблизи Степногорска.

"Согласно имеющейся информации, посадка на участок автомобильной дороги была выполнена в связи с невозможностью выполнения посадки на влажную грунтовую площадку, находящуюся рядом с дорогой. После кратковременной стоянки воздушное судно возвратилось на свой базовый аэродром. Вместе с тем, в действиях пилота усматриваются признаки нарушения, связанного с наличием у него необходимого уровня подготовки для выполнения полетов с посадкой на площадки, подобранные с воздуха. В этой связи, после детального изучения всех обстоятельств данного случая, АО "Авиационной администрацией Казахстана" и Комитетом гражданской авиации будут приняты меры по привлечению данного эксплуатанта авиации общего назначения к ответственности, предусмотренной законодательством. В данном случае никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, что в аэропорту Астаны в августе текущего года самолет съехал со взлетно-посадочной полосы на грунт.

Инцидент произошел с самолетом, который выполнял экстренную посадку из-за пассажира, у которого случился инсульт. Приземление прошло удачно, однако при развороте, в ходе рулежки произошла ошибка экипажа.

Лайнер съехал на грунт - была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ. Из-за случившегося аэропорт закрыли на два часа, произошли задержки рейсов.

Стоит отметить, стало известно о том, что пассажир, у которого произошел инсульт во время полета, был выписан из больницы 10 сентября.