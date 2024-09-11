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Два населенных пункта переименовали в Алматинской области (видео)

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Вывеска в селе Аскара Токпанова
Вывеска в селе Аскара Токпанова. Фото: almaty.tv

В Алматинской области переименовали села Казцик и Комсомол. В честь этого в обоих селах прошли торжественные мероприятия, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, селу Казцик присвоили имя основоположника казахской театральной педагогики Аскара Токпанова, а поселок Комсомол получил название Жайнак.

В честь этого в населенном пункте устроили торжественное мероприятие. Право перерезать красную ленту доверили почетным гостям.

Жители, принимавшие участие в церемонии открытия, обрадовались принятому решению. Они считают это важным шагом к сохранению и популяризации культурного наследия Казахстана.

"Село Казцик переименовали также, как и село Комсомол. Это значимое событие для нас всех. Я считаю правильным, что дали имя такого выдающегося деятеля как Аскар Токпанов нашему населенному пункту", - рассказала жительница села А. Токпанов Галия Сагимбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159910-dva-naselennyh-punkta-pereimenovali-v-almatinskoy-oblasti-video/

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