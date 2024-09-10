Кольца, ожерелья, часы: казахстанцы смогут купить на аукционе "ювелирку", конфискованную о олигархов

На брифинге в СЦК сегодня глава компании по управлению возвращенными активами рассказал о почти 200 ювелирных изделиях, которые вернули государству, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас имеются 196 ювелирных изделий. Если посписочно, то туда входят разного рода ювелирные изделия - кольца, ожерелья, часы дорогие", - сообщил руководитель компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш.

Он добавил, что в скором времени все эти ювелирные изделия будут реализованы через аукцион портала E-QAZYNA, где будет доступна подробная информацию по каждому лоту.

Также сегодня председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказал, что в Казахстане расследуют три дела по необъяснимому богатству.

Добавим, в июле прошлого года в Казахстане состоялся аукцион по продаже конфискованных швейцарских часов марки Richard Mille. Их приобрели за почти 197 млн тенге, при этом реальная их стоимость равна 394 млн тенге.

В ноябре АО KTZ Express выставило на продажу трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге в Астане.

В апреле стало известно, что в Казахстане планируют выставить на аукцион 83 резервных месторождения полезных ископаемых. В июле конфискованные Maybaсh и Bentley общей стоимостью около 200 млн тенге не смогли продать на торгах.