Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кольца, ожерелья, часы: казахстанцы смогут купить на аукционе "ювелирку", конфискованную о олигархов

Опубликовано:

Ювелирные изделия с бриллиантами
Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в СЦК сегодня глава компании по управлению возвращенными активами рассказал о почти 200 ювелирных изделиях, которые вернули государству, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас имеются 196 ювелирных изделий. Если посписочно, то туда входят разного рода ювелирные изделия - кольца, ожерелья, часы дорогие", - сообщил руководитель компании по управлению возвращенными активами Куанышбек Мукаш.

Он добавил, что в скором времени все эти ювелирные изделия будут реализованы через аукцион портала E-QAZYNA, где будет доступна подробная информацию по каждому лоту.

Также сегодня председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры рассказал, что в Казахстане расследуют три дела по необъяснимому богатству.

Добавим, в июле прошлого года в Казахстане состоялся аукцион по продаже конфискованных швейцарских часов марки Richard Mille. Их приобрели за почти 197 млн тенге, при этом реальная их стоимость равна 394 млн тенге.

В ноябре АО KTZ Express выставило на продажу трехкомнатную квартиру за 482 млн тенге в Астане.

В апреле стало известно, что в Казахстане планируют выставить на аукцион 83 резервных месторождения полезных ископаемых. В июле конфискованные Maybaсh и Bentley общей стоимостью около 200 млн тенге не смогли продать на торгах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159787-kolca-ozherelya-chasy-kazahstancy-smogut-kupit-na-aukcione-yuvelirku-konfiskovannuyu-o-oligarhov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie