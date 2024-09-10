Жители Уральска пожаловались на нашествие тарантулов (фото)

Жители дачных массивов Уральска пожаловались на нашествие тарантулов - по их словам, они ловят до 3 таких пауков. Специалист из Алматы посоветовал, что делать в таких случаях, передает "Мой город".

В Instagram-профиле "Жалобы Уральска" появилась публикация, автор которой утверждает, что после паводков в дачах стали появляться тарантулы. Отмечается, что каждый день люди ловят по 1-3 пауков.

Герпетолог из Алматы Александ Гурнёв подтвердил изданию "Мой город", что на фото действительно запечатлены тарантулы.

"Да это тарантул, но какого именно вида сказать не могу. Избавится от них можно только одним способом, это уничтожение мест обитания. Как правило, тарантулы живут в норках, поэтому периодически, хотя бы пару раз в месяц, нужно перекапывать или боронить землю, убирать мусор и всякий хлам с территории, стричь высокую траву, если в стенах строений есть щели, то заделать их цементной смесью, это же касается и трещин в дорожках на территории", - пояснил он.

При этом специалист посоветовал травить пауков ночью.

Гурнев пояснил, что укусы тарантула в целом не представляют серьезной угрозы для здоровья и жизни человека. После укуса может быть отек и боль, которые проходят через несколько дней. Они сопоставимы с укусами осы, пчелы-плотника или шмеля.

Однако в случае возникновения аллергических реакций, специалист советует дать человеку антигистаминные средства и доставить в больницу.

Напомним, в июле этого года в Атырауской области от каракуртов пострадали несколько человек и домашний скот. В феврале житель Актау обнаружил в подвале своего дома большое скопление ядовитых каракуртов. Жильцы многоэтажки беспокоились, что пауки могут попасть в квартиры.

В середине июля стало известно об увеличении в Атырауской области числа данных ядовитых пауков. Ущерб от них составил свыше 65 млн тенге. Жители направили письмо в Минсельхоз.