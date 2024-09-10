Перекрытие на набережной близ Акорды озадачило астанчан

Жители Астаны сообщили о перекрытии, которое появилось на набережной близ резиденции Акорда. В акимате города рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98.

На опубликованном фото можно заметить некое сооружение и знак, предупреждающий горожан о проводимых работах.

Автор сообщил, что перекрытие появилось на набережной, людей за него пускают, однако, что происходит - неизвестно.

"Я думал что-то интересное сооружают. Всегда проезжал там на велике, теперь придется сворачивать", "На набережной вечеринка или ремонт?" - написали под постом горожане.

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на данном участке ведутся работы по благоустройству теневого навеса.

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Также стоит напомнить, что до завтрашнего утра, 11 сентября, движение на участке ул. Жансугурова от проспекта Абылай хана до проспекта Ш. Кудайбердиулы будет перекрыто.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.