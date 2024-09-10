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Эзотерика

Павлодарка может потерять бизнес из-за грунтовых вод (видео)

Опубликовано:

Ольга Кардаш
Ольга Кардаш. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Владелица бизнеса в Павлодаре уже полгода пытается добиться помощи от местных властей. Дело в том, что в подвале магазина постройки 1973 года начала сильно сочится вода, передает "Астана TV".

Ольга Кардаш приобрела бизнес в ноябре прошлого года. Она достоверно знает, что никаких проблем с водопроводом в здании никогда не было. В феврале 2024 года ее подвал начало топить. Причины и следствие пришлось выяснять самой, ведь крайних найти не удалось.

"Был сильный потоп. Я обращалась в ЖКХ, к акиму города, во все инстанции, теплосети. Никто вообще первоначально не хотел сюда приезжать. Мы сделали экспертизу воды независимую. Они сказали, что это смешанная вода. Похоже, вроде как, грунт и не грунт. Как будто мы на кофейной гуще гадали. В параметрах воды присутствует хлор, присутствует соль", - рассказала жительница Павлодара Ольга Кардаш.

Бизнесвумен порекомендовали установить помпу для откачивания воды, которая влетела в копеечку.

"Установили счетчик водяной второго августа. На данный момент уже 130 с чем-то кубов натекло. Моя канализация идет совсем с другой стороны. Акимат приезжал, сам аким города, посмотрели, и уехали. Сказал, что поставит на заметку, никакие вопросы, ничего не решено. Я обращаюсь, я записываюсь к нему на прием, меня не принимают. Здесь мы не можем высушить этот подвал, полностью тут все отсыревшее. Все, что здесь было, хранить я здесь больше ничего не могу", - сообщила Ольга Кардаш.

К слову, помещение начало разрушаться. Пол не просыхает даже при высоких летних температурах, к тому же начала обваливаться и штукатурка. Дабы убедиться в словах хозяйки магазина, что вода чистая и пригодна для питья, журналисты сами попробовали то, что течет из этих отверстий в чугунный резервуар.

"На первый взгляд вода чистая. На вкус - водопроводная", - поделилась корреспондент.

В акимате Павлодара рассказали, что вердикт у них уже давно есть. И это дело вообще не их труб.

"Специалисты отдела жилищной инспекции совместно с ТОО "Павлодар-Водоканал" выезжали на это место, брали анализ воды. Анализ оказал, что это грунтовые воды. Естественно, владельцу объекта бизнеса было рекомендовано произвести засыпку подвального помещения до уровня поступления грунтовых вод", - прокомментировала пресс-секретарь акима Павлодара Айнур Садвокасова.

В ТОО "Павлодар-Водоканал" заверили, что это не их вода.

"ТОО "Павлодар-Водоканал" обслуживает наружные сети водоснабжения: до наружной стены жилого дома или до последнего колодца, если объект - магазин или кафе. На данном участке течи на водопроводных сетях ТОО "Павлодар-Водоканал" не наблюдается. Потребитель должен самостоятельно устранить подтопление", - пояснили в пресс-службе компании.

В акимате сообщили, что в данный момент ведется разработка технико-экономического обоснования на дренажные сети подземных вод. В планах - ливневки и дренажные канализации.

Но проект разработают только в 2025 году. Когда же приступят к самим работам, пока неизвестно, о бюджете также не говорят. Как и не говорят и о том, чем чреваты грунтовые воды, которые пробились в центре города, и есть ли риск, что ключ не забьет в подвале жилого дома.

Ранее жители села Жетекши в пригороде Павлодар написали коллективное заявление в акимат с требованием полностью возместить им ущерб за испорченную бытовую технику, которая сгорела в 28 частных домах.

А жители двухэтажного дома на улице Ермака в Павлодаре пожаловались на состояние подвала. По словам жильцов, колодец и подвал в доме заливает постоянно, а городская аварийная служба заявки отрабатывает слишком долго, так что приходится вызывать ассенизаторов за деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159667-pavlodarka-mozhet-poteryat-biznes-iz-za-gruntovyh-vod-video/

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